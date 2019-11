Jharkhand Assembly Election 2019 Congress Candidate Brandishes Gun:झारखंड के पलामू के कोसियारा गांव में कथित तौर पर कांग्रेस उम्मीदवार केएन त्रिपाठी ने शुक्रवार को पिस्टल तान दी। आरोप है कि उनको मतदान केंद्र में जाने से बीजेपी उम्मीदवार के समर्थकों ने रोका। इससे दोनों पक्षों में झड़प हो गई। इसी दौरान उन्होंने पिस्टल निकालकर तान दी। इसका वीडियो वायरल हो गया।

#WATCH Jharkhand: Congress candidate KN Tripathi brandishes a gun during clash between supporters of BJP candidate Alok Chaurasia & Tripathi’s supporters. Tripathi was allegedly stopped by BJP candidate’s supporters from going to polling booths, in Kosiyara village of Palamu. pic.twitter.com/Ziu8eCq42z

