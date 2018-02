VIDEO: सपना चौधरी के कार्यक्रम में बवाल, बीच में रोका गया शो, पथराव और लाठीचार्ज

हरियाणा की मशहूर डांसर और टीवी रिएलिटी शो बिग बॉस के 11वें सीजन की कंटेस्टेंट रह चुकीं सपना चौधरी के कानपुर में आयोजित एक शो में जमकर हंगामा हुआ। सपना चौधरी का शो देखने उमड़ी भीड़ के बेकाबू होने पर पुलिस और बाउंसरों को लाठियां भी भांजनी पड़ी। घटना उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर के बृजेंद्र स्वरूप पार्क की है जहां सपना चौधरी के डांस का प्रोग्राम चल रहा था। इस बीच डांस देखने पहुंची भीड़ अचानक बेकाबू हो गई। भीड़ ने आयोजन स्थल पर जमकर बवाल मचाया और तोड़फोड़ की। इस वजह से कार्यक्रम को बीच में ही रोक दिया गया।

घटना से संबंधित एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें काफी मात्रा में कुर्सियां टूटी हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल कार्यक्रम शुरू होने के बाद आयोजन स्थल के बाहर खड़ी भीड़ पंडाल के अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। ऐसा करते हुए उन्होंने पंडाल की बैरीकेडिंग तोड़ दी। पुलिस ने बेकाबू भीड़ को रोकने की कोशिश की तो भीड़ में से कुछ लोगों ने पथराव शुरु कर दिया। इसके बाद पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। बाउंसर्स और पुलिस ने बवाल करने वाले लोगों की जमकर पिटाई की। बाद में सबको पंडाल खाली करने का आदेश देकर कार्यक्रम को बीच में ही बंद कर दिया गया।

इस दौरान सपना चौधरी का शो देखने आए दर्शक काफी निराश हुए। शो देखने आए दर्शकों का कहना है कि वह सपना चौधरी का शो देखने आए थे, लेकिन यहां बाउंसर्स ने उनके ऊपर पथराव और लाठीचार्ज किया। वहीं एक अन्य दर्शक ने कहा कि वह 1500 रूपए का टिकट खरीदकर यहां शो देखने आए थे, लेकिन लाठीचार्ज होने का बाद उन्होंने खुद को सुरक्षित करना ज्यादा जरूरी समझा और कार्यक्रम स्थल से बाहर चले गए। प्रोग्राम में लाठीचार्ज और पथराव के बाद मची भगदड़ में कई लोगों को चोटें भी आई हैं।

Kanpur: Ruckus at dancer Sapna Choudhary’s show held at Brijendra Swaroop Park, after some people who could not enter the venue clashed with security personnel & vandalized property. (11.02.2018) pic.twitter.com/qZErWHqjPs

— ANI UP (@ANINewsUP) February 12, 2018