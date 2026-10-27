इंडिया गठबंधन के सहयोगी अखिलेश यादव के ‘उत्तराखंड से आए सबसे बड़े घुसपैठिए’ वाले बयान से मुश्किल में फंसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने सपा प्रमुख के इस बयान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह से अनावश्यक बताया है।

साथ ही, हरीश रावत ने भाजपा पर राजनीतिक फायदे के लिए ‘घुसपैठिया’ शब्द का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।

भाजपा ने की माफी की मांग

भाजपा ने इस मामले में अखिलेश यादव से माफी की मांग की है। वहीं, उत्तराखंड कांग्रेस ने इस मामले में अब तक चुप्पी साध रखी है। वहीं, हरीश रावत ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि घुसपैठिए शब्द देश के नागरिकों पर किसी भी तरह सही नहीं हो सकता। उन्होंने लोगों को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साझा इतिहास की भी याद दिलाई।

हरीश रावत ने कहा, “बंटवारे के समय किसी ने भी काम करने के लिए जो भी इलाका चुना, चाहे वह यूपी का हिस्सा हो या उत्तराखंड का, वह भी उसी राज्य का नागरिक है और उसे अन्य नागरिकों के बराबर ही अधिकार मिले हैं।” साल 2000 के नवंबर में यूपी से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बना था।

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि यह टिप्पणी करते समय अखिलेश यादव के दिमाग में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की छवि रही होगी।

लोगों को पूरा सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए- हरीश रावत

कांग्रेस नेता ने कहा, “जो लोग उत्तराखंड में रह गए, उन्हें वहां पूरा सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। और जो लोग उत्तर प्रदेश में रह गए, उन्हें भी वहां सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। ऐसे में इन नागरिकों के लिए ‘घुसपैठिया’ शब्द का इस्तेमाल किसी भी तरह से सही नहीं है।” उन्होंने आगे कहा, “हमें उनके उकसावे में आने की जरूरत नहीं है।”

हालांकि, उत्तराखंड के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, “हम इस संवेदनशील मुद्दे पर भी वेट एंड वॉच की स्थिति अपना रखे हैं।”

इस बीच, भाजपा ने अखिलेश को याद दिलाया कि उनकी पत्नी डिंपल यादव भी उत्तराखंड से ही आती हैं। डिंपल यादव यूपी के मैनपुरी से सांसद हैं।

अखिलेश की टिप्पणी आपत्तिजनक- पुष्कर सिंह धामी

रविवार को पिथौरागढ़ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अखिलेश की टिप्पणी आपत्तिजनक थी, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड के मेहनती और बहादुर लोगों को “घुसपैठिया” कहा।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “आपकी पत्नी डिंपल यादव उत्तराखंड की बेटी हैं, कम से कम आपको इतना तो ध्यान रखना चाहिए था। जिस राज्य से आपका ऐसा रिश्ता हो, वहां के लोगों का सम्मान करना आपका कर्तव्य है। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए था।”

साथ ही, उन्होंने कांग्रेस से सार्वजनिक रूप से यह बताने को कहा कि क्या वह अखिलेश यादव की इस टिप्पणी से सहमत है।

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ‘इंडिया’ गठबंधन का हिस्सा हैं और अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।

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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा, ‘हम साधु थोड़ी है।’ सीएम योगी ने कहा था कि साधु-संतों का लक्ष्य सत्ता या कुर्सी नहीं होता, बल्कि लोक कल्याण और सेवा होता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें