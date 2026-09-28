उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश से लोग परेशान हैं। भारी बारिश की वजह से हरदोई जिला भी प्रभावित हुआ है। यहां बारिश से एक परेशान एक शख्स ने जिले के डीएम से इंद्रदेव की शिकायत की है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, हरदोई जिले के मल्लावां ब्लॉक के नेवादा परस गांव निवासी सूरज तिवारी नामक एक युवक ने जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से जिलाधिकारी को भगवान इंद्रदेव के खिलाफ शिकायत भेजी है।

शिकायत में सूरज तिवारी ने आरोप लगाया कि कभी तेज तो कभी धीमी बारिश के कारण आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। सूरज ने कहा कि इंद्रदेव बिना किसी पूर्व सूचना के लगातार बारिश कराकर आम जनता को परेशानी में डाल रहे हैं।

सूरज ने इस मामले में डीएम से हस्तक्षेप की मांग की। इस शिकायत को सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग तरीके से देख रहे हैं और इसे एक अलग तरह का व्यंग्य माना जा रहा है। सूरज तिवारी की यह शिकायत सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है।

हरदोई में सात लोगों की मौत, 330 मकान क्षतिग्रस्त

हरदोई जिले में पिछले तीन दिनों से जारी बारिश और खराब मौसम के कारण अलग-अलग घटनाओं में सात लोगों की मौत हो गई है जबकि 330 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

अपर जिलाधिकारी दीपाली भार्गव ने सोमवार को बताया कि 25 सितंबर से हुई अतिवृष्टि से जिले में व्यापक नुकसान हुआ है। प्रशासन और पुलिस की टीमें लगातार राहत कार्य में जुटी हुई हैं। जलभराव हटाया जा रहा है तथा सड़क और बिजली व्यवस्था बहाल की जा रही है।

उन्होंने बताया कि अतिवृष्टि के कारण पांच लोगों और सर्पदंश से दो लोगों की मौत हुई है। राहत शिविरों में प्रभावित लोगों के लिए भोजन, पानी और ठहरने की व्यवस्था की जा रही है।

प्रशासन की ओर से जारी बयान के मुताबिक, 25 से 27 सितंबर के बीच अतिवृष्टि, सर्पदंश और अन्य घटनाओं में सात लोगों की मौत हुई है, जबकि सात अन्य लोग घायल हुए हैं। बारिश के कारण 30 मवेशियों की मौत और 330 मकानों के क्षतिग्रस्त होने की भी सूचना है।

प्रशासन के अनुसार, बारिश की वजह से संडीला तहसील सबसे अधिक प्रभावित रही, जहां दो लोगों की मौत, छह लोगों के घायल होने और 87 मकानों के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी सामने आई है।

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