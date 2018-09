पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने बुधवार (12 सितंबर) को अपना अनिश्चितकालीन अनशन तोड़ दिया। वे पाटीदार समुदाय को आरक्षण व किसानों की कर्ज माफी को लेकर 19 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन गुजरात सरकार ने उनकी एक भी मांग नहीं मानी। आखिरकार उनके समर्थकों ने उन्हें नारियल पानी पिलाकर अनशन तुड़वाया। बता दें कि 25 वर्षीय हार्दिक पटेल पाटीदार अनमत आंदोलन समिति के नेता हैं। वे 25 अगस्त से पाटीदार समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने सहित अन्य मुद्दों को लेकर अहमदाबाद में अनशन पर बैठे थे। बीते शुक्रवार को तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, इसके बाद रविवार को छुट्टी दे दी गई। अनशन के नौंवे दिन उन्होंने एक बिल तैयार कर अपनी संपत्ति का बंटवारा किया, इसमें उन्होंने अपने परिवार, बहन, 2015 में पाटीदार आंदोलन के समय मारे गए 14 वर्षीय युवक के परिजनों और बीमार व वृद्ध गायों के आश्रय गृह के लिए पूरी संपत्ति को बांट दिया।

Ahmedabad: PAAS leader Hardik Patel breaks his indefinite hunger strike after 19 days. He was demanding reservations for Patidar community and loan waiver for farmers. #Gujarat pic.twitter.com/6qjSiCfjEz

— ANI (@ANI) September 12, 2018