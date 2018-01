हार्दिक पटेल का मोदी पर हमला- एक चायवाला ही दे सकता है पकौड़े का ठेला लगाने का सुझाव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक इंटरव्यू में पकौड़े की दुकान लगाने को रोजगार बताने के बाद से ही यह मामला खबरों में बना हुआ है। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग पीएम मोदी को उनकी इस टिप्पणी की वजह से घेर रहे हैं। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने भी पीएम पर उनकी पकौड़े वाली बात को लेकर हमला बोला है। पटेल ने ट्वीट करते हुए पीएम मोदी को चायवाला कहा है। उन्होंने लिखा, ‘बेरोजगार युवाओं को पकौड़े का ठेला लगाने का सुझाव एक चायवाला ही दे सकता है। अर्थशास्त्री ऐसा सुझाव नहीं देता।’

दरअसल शुक्रवार (19 जनवरी) को पीएम मोदी ने जी टीवी को साल 2018 का अपना पहला इंटरव्यू दिया। इस दौरान एंकर सुधीर चौधरी ने सरकार द्वारा किए गए रोजगार के अवसर पैदा करने के वादे के मामले पर पीएम मोदी से सवाल किया तब उन्होंने कहा कि अगर जी टीवी के बाहर कोई व्यक्ति पकौड़े की दुकान लगाता है तो क्या वह रोजगार होगा या नहीं? पीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा करने का काम किया और लोगों को आर्थिक मदद भी दी।

