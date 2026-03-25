Hapur News: प्रदेश में गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच हापुड़ में मंगलवार दोपहर को चौंकाने वाली घटना सामने आई। दयाल गैस एजेंसी के बाहर लंबी लाइन में खड़े 35 वर्षीय युवक पप्पू अचानक दिल का दौरा पड़ने से जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। कुछ लोगों ने सीपीआर देकर उसे संभालने की कोशिश की, जिसके बाद उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

जानकारी के अनुसार, थाना देहात क्षेत्र के कठिनगर निवासी पप्पू पेशे से कार चालक है और मंगलवार को सिलेंडर लेने के लिए घंटों से लाइन में लगा था। बताया जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती पप्पू के स्वास्थ्य में सुधार है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में गैस सिलेंडरों की कमी है। लोगों को घंटों तक कतारों में इंतजार करने पर मजबूर होना पड़ रहा है।

अक्सर, लोगों को बिना सिलेंडर ही खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। वहीं, एजेंसी संचालक ने बताया कि 10 तारीख में बुक गैस सिलेंडर की आपूर्ति दी जा रही है। वहीं, प्रशासन के मुताबिक जनपद में गैस की कोई कमी नहीं है। जिला पूर्ति अधिकारी डॉक्टर सीमा बालिदान ने बताया कि कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर जांच की जा रही है।

गौरतलब है कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के चलते तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसका असर भारत में भी एलपीजी सप्लाई पर पड़ा है। कई क्षेत्रों में गैस सिलेंडर समय पर नहीं पहुंच रहे हैं और डिलीवरी में देरी हो रही है। इसी बीच एक और समस्या लोगों की परेशानियों को और बढ़ा रही है। कुछ उपभोक्ता शिकायत कर रहे हैं कि सिलेंडर लेते समय उनसे अतिरिक्त पैसे वसूले जा रहे हैं या फिर बिना डिलीवरी किए ही सिस्टम में सिलेंडर को डिलीवर दिखा दिया जाता है।

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ऐसी स्थिति में अक्सर लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि क्या करें और शिकायत कहां दर्ज कराएं। आइए जानते हैं कि एक्स्ट्रा पैसे मांगने या डिलीवरी में देरी होने पर आप कहां और कैसे शिकायत कर सकते हैं।

सबसे पहले अपनी गैस एजेंसी से सीधे संपर्क करें। कई बार समस्या वहीं पर तुरंत हल हो जाती है। एजेंसी स्तर पर समाधान नहीं मिलता तो संबंधित गैस कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं। इसके अलावा आप National Consumer Helpline पर भी शिकायत कर सकते हैं, जहां आपकी समस्या दर्ज कर आगे कार्रवाई की जाती है। इसके साथ ही, आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पूरी खबर पढ़ें…