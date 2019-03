Happy Maha Shivratri 2019: उत्तर भारत में सोमवार को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा। इसके लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ियों के रुप में गंगाजल भरकर अपने-अपने घर तक चलकर जाते हैं और शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करते हैं। वहीं महाशिवरात्रि पर उत्तर प्रदेश में सामाजिक सद्भाव की मिसाल देखने को मिली। दरअसल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों को दूध, फल बांटे। कांवड़ियों को फल और दूध बांटने वाले ए.खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ‘वह महाशिवरात्रि पर पिछले 4-5 सालों से कांवड़ियों की सेवा के लिए कैंप का आयोजन करते आ रहे हैं।’

ए.खान ने बताया कि ‘भोले जी उन्हें सेवा का अवसर देते हैं और मैं इसे करता आ रहा हूं। हिंदू भाई भी रमजान के दौरान व्रत रखते हैं।’ बता दें कि उत्तर भारत में महाशिवरात्रि एक बड़ा त्योहार है। अलीगढ़ के अलावा भी कई अन्य जगहों पर भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों को फल इत्यादि बांट रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भी ऐसी खबरें आयी हैं, जिनमें मुस्लिम व्यक्तियों द्वारा भगवान शिव की पूजा करने की बात सामने आयी थी। साल 2015 में तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में तो एक मौलवी और जमीयत उलेमा हिंद के नेता मुफ्ती मोहम्मद इलियास कासमी ने तो कहा था कि भगवान शिव इस्लाम के पहले मैसेंजर थे।

Muslim community in Aligarh offer milk & fruits to Kanwar yatris. A Khan says “I’ve been organizing this camp during #Mahashivratri since last 4-5 years to serve Kanwariyas, Bhole ji gave me this opportunity to serve & I’m doing it. Hindu brothers also keep fast during Ramzan.” pic.twitter.com/OrP0DnJunF

— ANI UP (@ANINewsUP) March 3, 2019