गुजरात के वडोदरा में गुरुवार को एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जब रेप के एक आरोपी ने अस्पताल में इलाज के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफलता हासिल कर ली। आरोपी को दाहोद जिले में दर्ज रेप के मामले में ट्रायल के दौरान इलाज के लिए वडोदरा के सर सयाजीराव जनरल (SSG) अस्पताल लाया गया था।

हथकड़ी खुलते ही उसने पुलिसकर्मी को धक्का दिया और मौके से भाग निकला। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए ड्रोन तक तैनात कर दिए।

इंजेक्शन लगाने के लिए हटाई गई हथकड़ी

पुलिस के मुताबिक, आरोपी को त्वचा संबंधी बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल के वार्ड नंबर-5 में लाया गया था। उसके साथ पुलिस कांस्टेबल जितेंद्रसिंह सुरक्षा के लिए मौजूद थे। कांस्टेबल ने बताया कि डॉक्टरों को इंजेक्शन लगाने के लिए आरोपी की हथकड़ी खोली गई थी।

पहला इंजेक्शन लगने के बाद दूसरे इंजेक्शन से पहले कुछ समय का अंतर था। इसी दौरान आरोपी ने पुलिसकर्मी को धक्का दिया और तेजी से अस्पताल से बाहर भाग निकला।

नंगे पैर भागकर निर्माणाधीन इमारत में छिपा

पुलिसकर्मी ने आरोपी का पीछा किया, लेकिन वह अस्पताल परिसर से निकलकर पास की एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत में घुस गया। भागने के दौरान उसके जूते-चप्पल भी छूट गए, जिसके बाद वह नंगे पैर ही इमारत के भीतर भाग गया।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शुरुआत में उन्हें लगा कि कोई व्यक्ति किसी आपात स्थिति में दौड़ रहा है, लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिसकर्मियों को ‘पकड़ो-पकड़ो’ चिल्लाते देखा, तब पूरे मामले की जानकारी हुई।

ड्रोन और मेगाफोन से चलाया गया सर्च ऑपरेशन

आरोपी के फरार होने के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। निर्माणाधीन इमारत की हर मंजिल की तलाशी लेने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। साथ ही, एक पुलिस निरीक्षक मेगाफोन के जरिए लगातार आरोपी से आत्मसमर्पण करने की अपील कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और आरोपी की तलाश के लिए व्यापक अभियान जारी है।

अभी तक नहीं लगा आरोपी का सुराग

ताजा जानकारी के अनुसार, पुलिस की लगातार कोशिशों के बावजूद आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। पुलिस ड्रोन, सर्च टीमों और अन्य संसाधनों की मदद से उसकी तलाश में जुटी हुई है। अस्पताल परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि आरोपी की गतिविधियों का पता लगाया जा सके। घटना के बाद अस्पताल परिसर और आसपास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है।

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असम के हैलाकांडी जिले में 16 वर्षीय छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म और निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने पांच किशोरों को गिरफ्तार किया है। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।