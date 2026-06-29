इस महीने की शुरुआत में लखनऊ से गोरखपुर तक उत्तर प्रदेश के पांच शहरों की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान लोगों की नाराजगी और असंतोष बार-बार दिखाई दिया। लोगों में महंगाई, भ्रष्टाचार और कमीशन को लेकर अंसतोष था। उनका कहना था कि हम भाजपा को वोट तो देते हैं, लेकिन इन सब पर लगाम नहीं है।

विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटें कम होने बाद भी उत्तर प्रदेश में स्थिति ऐसी है कि यह चुनाव समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले विपक्ष के जीतने से ज़्यादा, तीन बार मोदी और दो बार योगी के साथ सत्ता में रही भाजपा के हारने का मामला है। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनें, तो जमीनी स्तर पर भाजपा बनाम भाजपा की नई-नई चर्चाएं सुनाई दे रही हैं।

नीट परीक्षा रद्द होने और दोबारा परीक्षा कराने के फैसले से छात्रों, उनके परिवारों और उनके समर्थन में खड़े लोगों के बीच चिंता बढ़ी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में राज्य स्तर की परीक्षाओं में बार-बार पेपर लीक, अनियमितता, परीक्षा रद्द होने और परिणामों में देरी जैसी समस्याओं ने युवाओं और अभ्यर्थियों की परेशानियों को गहरा कर दिया है।

बढ़ती महंगाई और दूर चल रहे युद्ध के असर ने घरों का बजट और ज्यादा दबाव में डाल दिया है। इसका सबसे ज्यादा असर जाति और वर्ग के निचले तबके के बड़ी संख्या में लोगों को मजबूरन दो विकल्पों में से एक चुनना पड़ रहा है। कई लोग मानते हैं कि रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। अनिश्चितताओं से घिरी अर्थव्यवस्था में लोगों के लिए सुरक्षित और सरकारी नौकरी यानी “सरकारी नौकरी” ही सबसे बड़ी उम्मीद बन गई है।

लोग यह भी कहते हैं कि सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा है। उनका मानना है कि नौकरशाही को खुली छूट मिली हुई है, जबकि मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अत्यधिक ताकतवर होने के कारण विधायकों और मंत्रियों की भूमिका और अधिकार सीमित हो गए हैं।

सत्ताधारी भाजपा के लिए, जिसने अभी-अभी पश्चिम बंगाल और उससे पहले बिहार में जीत हासिल की है और जो क्षेत्रीय दलों को लगातार तोड़कर आक्रामक रूप से संसदीय बहुमत हासिल कर रही है जिसे वह चुनावी रूप से नहीं जीत सकी थी। एक अच्छी खबर यह है कि लोगों में मौजूद असंतोष और चिंताएं पूरी तरह उसके खिलाफ नहीं हैं।

इंडियन एक्सप्रेस इस दौरान कई लोगों से बात की। जिसमें लोगों ने सिस्टम और सरकार के बीच अंतर बताया और सरकार को दोषमुक्त करने के लिए पहले वाले पर दोष मढ़ दिया।

अधिकांश लोगों ने राजनीतिक विकल्प की कमी को इसका कारण बताया। समाजवादी पार्टी को आज भी व्यापक रूप से एक मुस्लिम-यादव पार्टी के रूप में देखा जाता है, जिसने अराजकता फैलाई थी। विशेष रूप से वाराणसी और गोरखपुर में कई लोग चल रही कल्याणकारी योजनाओं और निर्माणाधीन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का हवाला देते हुए मोदी-योगी गठबंधन की अनिवार्यता को रेखांकित करते हैं। सबसे बढ़कर, इन पांचों शहरों में योगी सरकार की “कड़ी प्रशासन” नीति, यानी कानून-व्यवस्था पर मजबूत पकड़, प्रशंसा और समर्थन बटोर रही है।

यूपी के शहरों की इस यात्रा में नई बेचैनी और नाराजगी के शोर के बीच एक और तरह की आवाजें भी सुनाई देती हैं कभी-कभार, लेकिन लगातार और मजबूती से। ये लोग खुद को भाजपा के कट्टर समर्थक बताते हैं। कुछ कहते हैं, “हम कट्टर भाजपाई हैं, लेकिन…”।

यानी, पार्टी के प्रति समर्थन और निष्ठा के बावजूद उनके मन में भी कुछ मुद्दों को लेकर सवाल, असंतोष और चिंताएं मौजूद हैं।

उनकी बातें सुनें तो आपको यह आभास होगा कि भाजपा की वह कहानी, जिसमें आकांक्षा और आशा को बहुसंख्यकवादी दावे और “शून्य सहिष्णुता” की नीतियों के साथ जोड़ा गया था, जो न केवल अपराध के खिलाफ बल्कि नागरिक समाज के असंतुष्टों और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ भी लागू की जाती थी, शायद कमजोर पड़ रही है।

यह जमीनी हकीकतों की कठोरता, बेलगाम सफलता से उत्पन्न होने वाली अति और आत्मसंतुष्टि और साथ ही उत्तर प्रदेश में अन्यके प्रति सहानुभूति की हिचकिचाती भावनाओं से भी प्रभावित है।

लखनऊ के पुराने और मशहूर ठिकानों में से एक विधानसभा से कुछ ही दूरी पर स्थित शर्माजी की चाय की दुकान में सुबह-सुबह नियमित ग्राहक कुल्हड़ में चाय पीते हुए और पास के पार्क में पेड़ों की छांव में बैठकर बातचीत करते नजर आते हैं। यहीं पर प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले नीरज (पहचान छिपाने के लिए पूरा नाम नहीं दिया गया है), जो खुद को भाजपा का समर्थक बताते हैं, अपनी चिंता जाहिर करते हैं। नीरज कहते हैं, “देश और देश का युवा आगे नहीं बढ़ रहा है।”

बैंक में काम करने वाले दीप का मानना है कि “सरकारें बदलती रहनी चाहिए, चाहे केंद्र में हों या राज्य में।” उनका कहना है कि बड़े उद्योग देश के दक्षिण और पश्चिमी राज्यों की ओर जा रहे हैं और कोई भी उत्तर प्रदेश में निवेश करना नहीं चाहता।

नीरज कहते हैं, “उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ठीक नहीं है। अपराधियों को पैर में गोली मार देना, आधे-अधूरे एनकाउंटर करना और लोगों के घर गिरा देना जैसी कार्रवाइयां ज्यादा हो रही हैं। घर बड़ी मुश्किल से बनता है।”

उनके मुताबिक सबसे बड़ी समस्या “डर का माहौल” है। वे कहते हैं कि “हिंदू मुसलमानों से डरते हैं और मुसलमान हिंदुओं से।”

दीप कहते हैं कि एक समुदाय को ज्यादा दबाया जा रहा है, लेकिन अगर आप भाजपा पर सवाल उठाते हैं तो आपको देशद्रोही करार दिया जाता है। वे 12 जून को लखनऊ के इको गार्डन में पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सके, लेकिन वे छात्रों के साथ एकजुटता व्यक्त करना चाहते थे, क्योंकि वे खुद भी कभी छात्र और नौकरी के इच्छुक थे। उनका मानना ​​है कि जो लोग स्नातक हो रहे हैं, वे कहां जाएंगे?

कानपुर के काकादेव इलाके में निर्माण व्यवसाय से जुड़े देव्यांशु कहते हैं, “समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अराजकता फैली हुई थी। यह सरकार सुरक्षा तो देती है, लेकिन क्या यह काफी है? भ्रष्टाचार बेतहाशा बढ़ गया है, और हमें जो कमीशन देना पड़ता है, वह भी बहुत बढ़ गया है।”

उनका कहना है कि मजबूरी के चलते ही वे एक बार फिर भाजपा को वोट देंगे। उनके मुताबिक, “पार्टी ने लगभग हमारी इच्छा के विरुद्ध हमें यह विश्वास दिला दिया है कि अगर भाजपा सरकार गिरती है तो हम असुरक्षित हो जाएंगे। हमारा ब्रेनवाश कर दिया गया है…”

बैंक कर्मचारी संजोग कहते हैं, “मोदी जी भी अब उस गति से आगे नहीं बढ़ रहे हैं जो उन्होंने कभी दिखाई थी। काश अखिलेश आज खड़े होकर यह कह दें कि वे अब से निष्पक्ष रहेंगे, कि उनके लिए जाति या समुदाय से परे सभी समान हैं।”

शहर के केंद्र में स्थित जेड स्क्वायर मॉल में व्यापारियों के एक समूह में निराशा झलकती है। हालांकि वह खुद को भाजपा समर्थक बताते हैं। विनीत कहते हैं कि केंद्र में भाजपा के दो कार्यकालों में प्रगति हुई, लेकिन कानपुर में कुछ भी नहीं बदला। शहर में एक किलोमीटर भी समतल सड़क नहीं है, अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। अगर हम सड़कों की खराब हालत की ओर इशारा करते हैं, तो हमें राजमार्ग की ओर देखने को कहा जाता है।

इस समूह के लिए समाजवादी पार्टी कोई विकल्प नहीं है। असित कहते हैं कि उनके निचले स्तर के नेता पहले से ही धमकी भरी बातें कर रहे हैं, और क्या मुलायम सिंह यादव ने यह नहीं कहा था कि ‘लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है’?”

वे बताते हैं कि पहले जब वे भाजपा को वोट देते थे, तब सरकार से कुछ उम्मीदें होती थीं। लेकिन अब, विनीत के अनुसार, सपा के सत्ता में आने का डर अब भाजपा के सत्ता से बाहर होने के डर में बदल गया है। वह कहते हैं कि क्या इस सरकार द्वारा जिन लोगों को आवाज़हीन बना दिया गया है, वे गुस्से में उठ खड़े होंगे? हमारे लिए अब विकास से ज्यादा इस तरह की चिंता महत्वपूर्ण हो गई है… मजबूरी में हमें ‘जय श्री राम’ कहना पड़ रहा है।”

वाराणसी शहर में स्थिति कंपनी बाग में सुबह-सुबह चलने वाली महिलाओं की योग कक्षा में शालिनी अपनी साथियों की तरह मोदी और योगी सरकार का समर्थन करती हैं, खासकर योगी आदित्यनाथ का।

वह योगी को उनके सख्त और कठोर फैसलों के लिए सराहना करती हैं। खासकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई के संदर्भ में। वे काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित ऐतिहासिक मुस्लिम बहुल दाल मंडी इलाके को सड़क चौड़ीकरण के हटाने का उदाहरण देती हैं। यह इलाका इतिहास से भी जुड़ा रहा है। यहां ग़ालिब ने अपनी कविता “चिराग-ए-दैर” लिखी थी और प्रसिद्ध उर्दू लेखक और पारसी थिएटर के अग्रणी आग़ा हश्र कश्मीरी का घर भी यहाँ था।

लेकिन शालिनी यह भी कहती हैं कि सरकार से एक तरह का डर भी है। उनका कहना है कि अगर विपक्ष या मीडिया सरकार के खिलाफ बोलता है तो उनके खिलाफ मामले दर्ज हो जाते हैं, घरों की तलाशी ली जाती है और अचानक शराब या नकदी मिलने जैसी कार्रवाई की जाती है।

दूसरी तरफ, अस्सी घाट के पास मशहूर पप्पू की दुकान पर ध्रुव, जो खुद को मोदी समर्थक बताते हैं, अपनी चिंता जताते हैं। वे कहते हैं कि योगी सरकार शिक्षा, नौकरी और महंगाई जैसे मुद्दों पर ज्यादा बात नहीं करती। साथ ही वे यह भी सवाल उठाते हैं कि सरकार सड़कों पर नमाज़ या बकरीद जैसे आयोजनों पर रोक लगाती है। वे आगे कहते हैं कि अगर भविष्य में सरकार बदलती है तो क्या कांवड़ यात्रा सावन में रोकी जाएगी या नवरात्रि के दौरान सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई जाएगी?

गोरखपुर में कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाले विनय कहते हैं, “मेरी बेटी अगले साल NEET की परीक्षा देगी, मैं अभी से चिंतित हूं… राहुल गांधी की कोटा रैली की सफलता मोदी सरकार की विफलता के कारण थी। भाजपा ने व्यवस्था सुधारने के सभी अवसर गंवा दिए हैं।” वे कहते हैं कि सपा द्वारा हर स्तर पर एक विशिष्ट जाति और समुदाय को तरजीह देने से वे अलग-थलग महसूस करते हैं। अखिलेश यादव के पार्टी का दायरा व्यापक करने के वादे उन्हें आश्वस्त नहीं करते। लेकिन भाजपा द्वारा क्षेत्रीय दलों को तोड़ने-फोड़ने से वे परेशान हैं। वह कहते हैं कि यह सत्ता को स्थायी रूप से अपने पास रखने की कोशिश के अलावा और क्या है?”

भाजपा के समर्थकों के बीच सबसे ज्यादा नाराजगी ऊंची जातियों में है। उनमें भी खासकर ब्राह्मणों में दिख रहा है। इनमें जाति से जुड़े कई मुद्दों पर नाराज़गी है। एक तरफ ठाकुरों के बढ़ते प्रभाव को लेकर असंतोष, दूसरी तरफ पिछड़ी जातियों के आरक्षण को लेकर असहमति। इसके अलावा ब्राह्मण अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर का मुद्दा भी उनके बीच चर्चा में रहा है। लेकिन भाजपा के कुछ समर्थक दलित और गैर-यादव ओबीसी समुदायों में भी अलग राय रखते हैं।

वाराणसी के एक दलित बस्ती में रहने वाले दिनेश, जो नगर निगम में काम करते हैं। वह कहते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ी समस्या महंगाई है। उनके अनुसार मुफ्त राशन (गेहूं और चावल) पर्याप्त नहीं है। उनकी पत्नी का कहना है कि सरकार गरीबों की तरफ ध्यान नहीं देती। साथ ही वे दाल मंडी में हो रहे बदलावों से भी खुश नहीं हैं, क्योंकि वहां बहुत से लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है।

गोरखपुर के एक SC/OBC बहुल इलाके में रहने वाले गोविंद कहते हैं कि आज बच्चों को खिलाना और पढ़ाना दोनों बहुत महंगा हो गया है। वे सवाल उठाते हैं कि अगर सरकार प्रशासन को सख्त बताती है, तो फिर यूपी में पेपर लीक कैसे हो रहे हैं। वे यह भी कहते हैं कि केवल एक झील परियोजना से विकास नहीं हो सकता।

हालांकि, भाजपा समर्थकों के बीच यह असंतोष अभी दबा हुआ और कम आवाज में है। चुनाव में अभी समय है, इसलिए यह कम भी हो सकता है या बढ़ भी सकता है। फिलहाल, लोगों के पास अपनी बात रखने के लिए कोई मजबूत सार्वजनिक मंच भी नहीं दिखता।

प्रयागराज में, जो एक राजनीतिक और बौद्धिक केंद्र रहा है। इस शहर को छात्र राजनीति, सत्ता की राजनीति और प्रतिरोध की राजनीति की नर्सरी कहा जाता है। अब उन जगहों की गिनती की जा सकती है जो कभी जीवंत थीं, लेकिन अब नहीं रहीं। यह बदलाव योगी सरकार के दौर में और तेज हुआ है।

प्रयाग स्टेशन के सामने कभी चाय की दुकानों पर गरमागरम राजनीतिक बहसें होती थीं। छात्र नेता वहीं अपनी दलीलें तराशते थे। दुकानें आज भी हैं, लेकिन वह जीवंत रात का माहौल अब गायब हो चुका है। 2019 के बाद से छात्र संघ चुनाव भी नहीं होते।

कवि और कार्यकर्ता अंशु मलविया कहते हैं कि अकाउंटेंट जनरल कार्यालय के बाहर जो पुलिया संसद नाम की एक नकली विधानसभा चलती थी, वह रोज की राजनीतिक बहस का मंच थी। अब अगर वह होती, तो शायद वहां ईरान युद्ध या नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर चर्चा होती।

पीडी टंडन पार्क ने भी ऐतिहासिक राजनीतिक रैलियां देखी हैं। यहीं सितंबर 1990 में मंडल आयोग विरोध की पहली बड़ी रैली हुई थी। जिला न्यायालय परिसर में पुराने बरगद के पेड़ के नीचे भी लोग जुटते थे। अब यह पार्क सुंदर बना दिया गया है और विरोध-प्रदर्शन को सिविल लाइंस के कोने में स्थित ऑल सेंट्स कैथेड्रल तक सीमित कर दिया गया है।

हालांकि, बदलते दौर के साथ अब स्थिति यह है कि विरोध के लिए जगहें तय कर दी गई हैं। असहमति या असंतोष, यहां तक कि भाजपा के भीतर भी, अब खुलकर अपना नाम नहीं ले पाता या अपनी जगह को सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं कर पाता।

पुनरीक्षण पर सवाल, दस्तावेजों की कमी से क्या छिन गया मताधिकार?

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर की कवायद को शुरू हुए एक साल पूरा हो गया है। वर्तमान में उन्नीस राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया जारी है। खबरों के मुताबिक, इसके जरिए अब तक करीब छह करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा चुके हैं। ऐसे में यह सवाल अहम है कि क्या वास्तव में इतनी बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के पात्र नहीं है? या फिर बहुत से लोग आधिकारिक दस्तावेज नहीं जुटा पाने की वजह से अपनी योग्यता साबित नहीं कर पाए? सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जिन लोगों के नाम सूची से बाहर किए गए हैं, उनका भविष्य क्या होगा। पढ़ें पूरी खबर।