Haldwani Land Encroachment:कब्जे वाली जमीन पर 4000 परिवार, 3 स्कूल और एक हेल्थ सेंटर, पुलिस बोली- कोर्ट का फैसला करवाएंगे लागू

उत्तराखंड पुलिस बोली- कोर्ट का फैसला करवाएंगे लागू, इलाके को जोन, सेक्टर और सुपरजोन में बांटकर पीएसी तैनात कर दी गई है।

हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को बनभूलपुरा के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर कैंडल मार्च निकाला. (एएनआई फोटो)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram