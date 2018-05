VIDEO: बीजेपी नेता का बयान- किसान चोर-बदमाश हैं, उनको जूते मारना चाहिए

मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता ने किसानों को लेकर बेहद ही चौंकाने वाला बयान दिया है। बीजेपी नेता हकम सिंह अनजाना का कहना है कि किसान सबसे बेईमान समुदाय है और उन्हें तो जूतों से पीटा जाना चाहिए। अनजाना के बयान का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में अनजाना किसानों के ऊपर जमकर गुस्सा करते दिख रहे हैं और उनकी पिटाई करने की बात भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि जब उनसे सवाल किया गया कि मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के कल्याण के लिए बहुत कुछ कर रही है, फिर भी किसान सरकार से नाराज क्यों हैं।

इस सवाल के जवाब में अनजाना ने कहा, ‘आज के समय में किसान सबसे बेईमान जात हो गई है। किसान जितने बेईमान हैं, उतना कोई नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए जितना किया है, उतना आज तक किसी अन्य मुख्यमंत्री और अन्य सरकार ने नहीं किया है और न कोई करेगी।’

“Farmers are the dishonest community. Farmers are thief and scoundrel. Farmers are bastard, they should be beaten with shoes.”

~ Hakam Singh Anjana BJP leader Madhya Pradesh #JumleYaadAayenge pic.twitter.com/wNAKNxcnIZ

