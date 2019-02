मौसम लगातार सर्द बना हुआ है। दो-तीन दिन से रुक-रुक कर हो रही बारिश के बीच गुरुवार को दिल्ली-NCR में ओले भी पड़े। शाम करीब चार बजे बारिश के बाद दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद के कई हिस्सों में ओलावृष्टि हुई। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया के भी कई इलाकों में बर्फ के टुकड़े देखने को मिले।

मौसम विभाग ने चेतायाः इस बीच मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है कि आने वाले दो-तीन दिनों में मौसम इसी तरह बना रह सकता है। कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। बादल भी ऐसे ही घिरे रहेंगे। बता दें कि उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में बुधवार और गुरुवार लगातार दो दिन सुबह और देर रात बारिश हुई है। इस बारिश के कारण मौसम और सर्द बन गया है। तेज हवाओं के चलते ठंड का एहसास बढ़ गया है।

पहाड़ पर बर्फबारी का असरः मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ रही है। उल्लेखनीय है कि निजी एजेंसी स्काईमेट के हवाले से लिखी गई रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल फटने की भी आशंका जाहिर की गई थी।

Heavy rain and #hailstorm for over 15 minutes in Faridabad with large hailstones pic.twitter.com/RvnzoXdu0D

