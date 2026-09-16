गुरुग्राम में हिट-एंड-रन मामले की पीड़िता शिवानी चौहान उर्फ सिया ने कहा है कि वह अभी भी इस सदमे से उबरने की कोशिश कर रही हैं। शिवानी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के तहत ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया है।

पुलिस ने घटना के समय कार में सवार चार लोगों में से दो- कल्याण बैंसला और उसके चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है।

शिवानी के पिता रोशन चौहान आम आदमी पार्टी की ट्रेड विंग के सदस्य हैं। रोशन ने कहा कि उनकी बेटी अभी भी इस सदमे से उबर नहीं पाई हैं। पिता ने कहा कि उन्हें इसके इसके बारे में सिर्फ न्यूज़ और सोशल मीडिया से पता चला। शिवानी भी आम आदमी पार्टी की वॉलंटियर और यूथ विंग की सदस्य हैं।

शिवानी ने कालकाजी वार्ड से लड़ा था चुनाव

शिवानी ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर कालकाजी वार्ड से 2022 का दिल्ली नगर निगम का चुनाव लड़ा था। शिवानी ने फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट से फैशन डिजाइन में ग्रेजुएशन किया है।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से बात करते हुए शिवानी ने कहा, “मैं अभी भी बहुत सदमे में हूं। रात में वह घटना मेरे दिमाग में घूमती रहती है… मैं अभी कुछ समय के लिए बाइकिंग से ब्रेक लूंगी। सड़कें महिलाओं के लिए उतनी ही असुरक्षित रहेंगी जितनी रविवार को थीं। अब मैं बाइकिंग के लिए निकलने से पहले, खासकर अकेले निकलने से पहले, 10-12 बार सोचूंगी।”

शिवानी ने आगे कहा, “मेरा मकसद ऐसे मामलों में न्याय की प्रक्रिया को तेज करना है… और यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस और अदालतें दोषियों को सजा दें।”

घटना को याद करते हुए उन्होंने कहा, “कार में सवार सभी लोग अश्लील इशारे कर रहे थे और टक्कर के कारण बाइक से गिरने के बाद मेरी हालत का मजाक उड़ा रहे थे… सभी की सोच एक जैसी थी। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि मुझे चोट लगी है या मैं जिदा भी हूं या नहीं।”

अन्य महिला राइडर्स के लिए लड़ना होगा

शिवानी के साथ उनके ग्रुप के अन्य बाइकर्स भी थे। वह लगभग एक साल से बाइकिंग के शौक को पूरा कर रही हैं। शिवानी ने कहा, “गुरुग्राम रूट पर यह मेरा पहला अनुभव नहीं था। साइबर सिटी में भी मैंने रोड रेज का अनुभव किया है। यह घटना और भी खतरनाक हो सकती थी। इसलिए मुझे अन्य महिला राइडर्स के लिए लड़ना होगा।”

शिवानी ने कहा, “कार में चार लोग थे… बाकी दो को मैं टिंटेड ग्लास (काले शीशे) के कारण नहीं देख पाई। यह मेरी गलती नहीं है। मेरे हाथ और पैर अभी भी दुख रहे हैं।”

महिला आयोग ने लिया संज्ञान

हरियाणा राज्य महिला आयोग (एचएसडब्ल्यूसी) ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया है और पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि महिला और उसके परिवार को किसी भी तरह की धमकी, दबाव या उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।

यह भी पढ़ें- आरोपी कल्याण बैंसला कौन है?

गुरुग्राम में महिला बाइकर को टक्कर मारने वाले कल्याण बैंसला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल्याण बैंसला की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर आरोपी कौन है और क्या करता है? यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।