‘वेस्टर्न ड्रेस में तुम बहुत सेक्सी लगोगी…’ गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की महिला प्रोफेसर ने डीन पर लगाए यौन शोषण के आरोप

गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में एक महिला प्रोफेसर ने डीन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सांकेतिक फोटो

गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक महिला असिस्टेंट प्रोफेसर ने अपने डीन पर ही छेड़खानी का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि डीन उसे पिछले काफी दिनों से परेशान कर रहा था। उसने मामले की शिकायत डीन से भी करने की कोशिश की थी लेकिन उसने समय नहीं मिल सका। इसके बाद महिला ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की एक महिला असिस्टेंट प्रोफेसर फार्मेसी डिपार्टमेंट के डीन डॉ. धीरेंद्र कौशिक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि डीन उसे पिछले काफी दिनों से परेशान कर रहे थे। वह सबसे सामने उस पर चिल्लाते थे। कई बार वह उसके साथ गलत व्यवहार कर चुके हैं। महिला ने आरोप लगाया कि 28 अप्रैल को डीन ने उसे अपने पास बुलाया और क्लर्क रूम नंबर 107 में छेड़छाड़ की। महिला का आरोप है कि डीन ने उसे नौकरी के निकालने की धमकी भी दी थी। महिला ने कहा कि डीन ने उससे कहा कि तुम वेस्टर्न ड्रेस में सेक्सी लगोगी। डीन पर लगाए गंभीर आरोप महिला प्रोफेसर ने आरोप लगाया कि 21 अप्रैल को महिला प्रोफेसर जब क्लास ले रही थीं तो डीन वहां आए और अचानक बगैर किसी गलती के चिल्लाने लगे। महिला एक दिन सुबह 9 की बजाय जाम के चलते सवा 9 बजे यूनिवर्सिटी पहुंचीं तो उसकी लेक्चर टाइमिंग 9 से 10 की बजाय 10 से 11 की कर दी। उसने कहा कि 28 अप्रैल को भी प्रोफेसर ने सैलरी बिल वेरिफाई करने के बाद डीन के ऑफिस भेजे तो क्लर्क तनुज को भेजकर प्रोफेसर को बुलाया। महिला ने कहा कि डीन ने महिला लेक्चरर के साथ छेड़छाड़ की और महिला बाकायदा रोते हुए कमरे से बाहर निकलने लगी तो उसे रोक लिया। तभी कमरे के बाहर काफी स्टाफ भी जमा हो गया था। इसके बाद वहां लोगों ने डीन को चिल्लाते हुए वहां से जाते हुए देखा। महिला लेक्चरर का कहना है कि इस बात का सबूत सीसीटीवी फुटेज से भी मिल सकता है क्योंकि क्लर्क रूम नंबर 107 में सीसीटीवी है। Also Read नसबंदी के बाद भी प्रेग्नेंट हुई महिला, हाईकोर्ट ने कहा – 3 लाख मुआवजा और बच्चे की एजुकेशन का पूरा खर्च उठाए सरकार डीन ने आरोपों पर दी सफाई इस मामले में डीन डॉ. धीरेंद्र कौशिक का कहना है कि ये आरोप गलत हैं। वह लेक्चर पूरे नहीं ले रही थीं तो इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसी कारण से मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस मामले में महिला थाना ईस्ट में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 A,506 के तहत किया मामला दर्ज कर लिया है। https://www.jansatta.com/blank.html

