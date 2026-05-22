गुरुग्राम में शुक्रवार रात बिजली संकट पैदा हो गया। शहर के सेक्टर-72 स्थित 220 KVA पावर सब-स्टेशन का ट्रांसफॉर्मर जलने से शहर के 7 पावर हाउस प्रभावित हो गए जिसके बाद कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। इसका असर रैपिड मेट्रो पर भी पड़ा और सर्विस बीच रास्ते में ठप हो गई। बिजली सप्लाई बंद होने के कारण कई मेट्रो ट्रेनें रुक गईं और कुछ यात्रियों को ट्रैक पर पैदल बाहर निकलना पड़ा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेक्टर-38 से 57, गोल्फ कोर्स रोड और आसपास के इलाकों में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सेक्टर 72 स्थित 220 किलोवाट के पावर सबस्टेशन का मुख्य ट्रांसफार्मर आग लगने से गिर गया, जिससे शहर के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। एक मेट्रो ट्रेन के पटरी पर खराब हो जाने के बाद फंसे यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।