Gurugram News: गुड़गांव के सेक्टर 54 में गोल्फ कोर्स रोड के पास सनसिटी टाउनशिप में 27 साल का एक सफाई कर्मचारी चुपचाप तीन हाथ-गाड़ियों में से एक को आलीशान घरों की कतारों के बीच से आगे ले जा रहा है।

वह सनसिटी टाउनशिप में कचरा साफ करने वाले एक दर्जन से ज्यादा संविदा कर्मचारियों में से एक है, जो अभी भी काम पर आ रहे हैं। हालांकि, वह हर दूसरे दिन ही ड्यूटी करता है। नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल को शुक्रवार को एक महीना हो गया। इस हड़ताल के कारण इलाके में सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है और लोगों को काफी परेशानी हो रही है।

कुछ ठेकेदार बेबसी का फायदा उठाते हैं

हड़ताल पर बैठे सहकर्मियों और निजी ठेकेदारों के बीच फंसे श्रमिकों पर पड़ रहे दबाव के बारे में बात करते हुए वह बार-बार पीछे मुड़कर देखता रहता है। वह कहता है, “कुछ ठेकेदार, जो गद्दार हैं, सफाई कर्मचारियों की बेबसी का फायदा उठाते हैं।”

वह अपना नाम नहीं बताना चाहता है क्योंकि उन्हें वर्कर यूनियन की कार्रवाई का डर है। उन्होंने बताया कि कचरा संकट केवल श्रमिकों की हड़ताल का परिणाम नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उनकी जगह काम पर लाए गए श्रमिक भी काम पर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी समय पर वेतन नहीं मिल रहा है।

सनसिटी में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की चेयरपर्सन कुसुम शर्मा ने बताया कि एसोसिएशन ने सोसाइटी में झाड़ू-पोछा और कचरा उठाने के काम को संभालने के लिए अतिरिक्त मजदूर रखे हैं। उन्होंने आगे कहा कि फिर भी, कई मजदूर काम पर नहीं आते हैं।

कुछ मीटर दूर गुरुग्राम नगर निगम के पर्यवेक्षक आकाश के अधीन 25 कर्मचारी सनसिटी में कचरा साफ करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि केवल लगभग आठ कर्मचारी ही काम पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, “कुछ लोग शिकायत करते हैं कि पार्कों के आसपास कूड़ा-कचरा समय पर नहीं उठाया जाता। जमीनी स्तर पर काम कर रहे कर्मचारी हड़ताल तोड़ने की कोशिश करने पर यूनियन की कार्रवाई से डरते हैं।”

कचरे के लगे हुए हैं ढेर

सेक्टर 56 में थोड़ी ही दूरी पर, सड़क किनारे और खाली भूखंडों पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। उस क्षेत्र की देखरेख करने वाले एमसीजी के सुपरवाइजर राकेश कुमार ने एमसीजी को ठेकेदार मुहैया कराने वाली कंपनी में बदलाव और भुगतान में देरी का हवाला देते हुए बताया कि आवासीय इलाकों में कचरा उठाने का काम किस कारण से ठप्प हो गया है।

उन्होंने कहा, “ठेकेदारों में हाल ही में हुए बदलाव ने स्थिति को और खराब कर दिया है। कुछ श्रमिकों को अपने वेतन के लिए तीन महीने तक इंतजार करना पड़ा और अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने काम पर आना बंद कर दिया है।”

सेक्टर 56 के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष हरीश यादव ने कहा कि पिछले एक महीने में स्थिति और भी खराब हो गई है। उन्होंने कहा, “हर जगह, खासकर बाजारों के पास, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। लोग परेशान हैं।”

शुक्रवार को सैकड़ों सफाई कर्मचारी और फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारी विरोध-प्रदर्शन के 30 दिन पूरे होने पर इकट्ठा हुए, जबकि कई रिहायशी इलाकों में कचरे के ढेर लगे हुए थे। कर्मचारी ‘नगरपालिका कर्मचारी संघ’ के बैनर तले इकट्ठा हुए और शनिवार को कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक राव नरबीर सिंह के सिविल लाइंस स्थित आवास तक विरोध मार्च निकालने की घोषणा की।

यूनियन नेताओं ने विरोध प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों की गैरकानूनी गिरफ्तारियों और उन्हें डराने-धमकाने की निंदा करते हुए, सभी निलंबन और बर्खास्तगी आदेशों को वापस लेने की मांग की।

यूनियन के गुड़गांव इकाई के अध्यक्ष बसंत कुमार ने हरियाणा सरकार पर स्वीकृत मांगों की संख्या को लेकर विरोधाभासी आंकड़े देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “हरियाणा सरकार और उसके मंत्री जनता को गुमराह कर रहे हैं। सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनलों पर एक मंत्री 13 मांगें स्वीकृत होने का दावा करते हैं, दूसरे 14 और तीसरे 12 मांगों के पूरा होने का दावा करते हैं। यह सब झूठा दावा है। सरकार की ओर से कोई लिखित अधिसूचना या पत्र जारी नहीं किया गया है।”

1 सितंबर को तनाव तब बढ़ गया जब हरियाणा सरकार ने कुछ फायर सर्विस कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस और सस्पेंशन के आदेश जारी किए। यूनियन ने इसे उत्पीड़न बताया और कहा कि सरकार को बातचीत के जरिए विवाद सुलझाना चाहिए।

मंत्रियों ने सवाल उठाए

जहां एक ओर श्रमिकों ने नागरिक सेवाओं में जारी व्यवधान को लेकर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल से सवाल किए, वहीं उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने यूनियन और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच बातचीत कराने के अपने आश्वासन पर अमल नहीं किया। संरचनात्मक सुधारों की मांग करते हुए बसंत कुमार ने पूछा, “जब अन्य पदों पर नियमित भर्ती होती है तो स्वच्छता और सीवर कर्मचारियों को संविदा पर क्यों रखा जाता है?”

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गुरुग्राम में सोमवार को हुई करीब 2 घंटे की बारिश ने लोगों के लिए आफत खड़ी कर दी है। जगह-जगह जलभराव से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के सबसे अमीर शहर गुरुग्राम के सबसे महंगे इलाके में भी हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। गुरुग्राम के फेमस गोल्फ कोर्स रोड पर भी घुटनों से ऊपर पानी भर गया है। हैरानी वाली बात यह है कि इस इलाके में अपार्टमेंट 85 करोड़ तक के बिकते हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…