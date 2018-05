हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान- जमीन कब्जा करने के नीयत से नमाज पढ़ना गलत

हरियाणा में सार्वजनिक स्थल पर नमाज पढ़ने को लेकर पैदा हुए विवाद में बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बाद अब हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा, ‘कभी-कभार अगर किसी को (नमाज) पढ़नी पड़ जाती है तो धर्म की आजादी है। लेकिन, किसी जगह को कब्जा करने की नीयत से नमाज पढ़ना गलत है। उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है।’ मालूम हो कि गुरुग्राम में शुक्रवार को (4 मई) कुछ हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने नमाज के दौरान बाधा पहुंचाई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पहली बार रविवार (6 मई) को चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने कहा था कि सार्वजनिक जगहों के बजाय नमाज सिर्फ मस्जिद या ईदगाह में ही पढ़ी जानी चाहिए। सीएम खट्टर ने स्पष्ट किया था कि नमाजियों को गुरुग्राम में सड़क किनारे, पार्क और खाली सरकारी जमीनों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है।

Occasionally agar kisi ko padhni pad jaati hai to dharm ki aazaadi hai.Lekin kisi jagah ko kabza karne ki niyat se namaaz padhna galat hai.Uski ijazat nahi di jaa sakti:Haryana Min Anil Vij on CM ML Khattar's statement that Namaz should be read in Mosques/Idgahs,not public spaces pic.twitter.com/hiV3LkcYvs

— ANI (@ANI) May 7, 2018