गुरुग्राम नगर निगम (MCG) ने सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, तंबाकू या च्यूइंग गम थूकने वालों पर जुर्माना लगाने का ऐलान किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, MCG के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सड़कों, फुटपाथ, पब्लिक पार्क, मार्केट, बस स्टॉप और सरकारी जगहों पर थूकना मना है। अधिकारियों ने कहा कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1994 और संबंधित नोटिफाइड सैनिटेशन और सफाई नियमों के तहत जुर्माना (चालान) लगाया जा सकता है।

अधिकारियों ने कहा कि पब्लिक जगहों पर च्यूइंग गम फेंकना भी कूड़ा फेंकना माना जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि जुर्माने की रकम (चालान) तय की जाएगी। MCG के कमिश्नर प्रदीप दहिया ने कहा, “शहर की पब्लिक हेल्थ, सफाई और सुंदरता बनाए रखने के लिए पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। पब्लिक जगहों पर थूकने या च्यूइंग गम फेंकने जैसी एक्टिविटीज़ से बचना, कचरा तय डस्टबिन में डालना और सफाई के नियमों का पालन करने से शहर को साफ रखने में मदद मिलेगी। अधिकारियों को फाइन (चालान) जारी करने और ऐसी कार्रवाई का सही रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया गया है।”

अधिकारियों ने क्या कहा?

अधिकारियों ने कहा कि एक्ट के सेक्शन 310 के तहत, कमिश्नर किसी भी परेशानी या गंदी हालत को हटाने या कम करने के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं, जबकि सेक्शन 393 संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर सज़ा का प्रावधान करता है।

नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया ने गुरुग्राम के सभी नागरिकों, दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों से अपील की है कि वह गुरुग्राम को एक स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ शहर बनाने में प्रशासन का पूरा सहयोग करें। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वह सार्वजनिक स्थानों पर च्यूइंग गम या थूकने जैसी चीजों से बचे और कचरे को कूड़ेदान में ही डालें।

यह भी पढ़ें: ‘नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है’, अभिजीत दीपके ने दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले पीएम मोदी पर साधा निशाना

दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले अभिजीत दीपके ने मुंबई एयरपोर्ट पर मीडिया से बात की और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताया। उन्होंने कहा, “नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है।” दीपके ने मुंबई छोड़ने से पहले आज इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी की जिसमें उन्होंने कहा कि जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो बर्दाश्त करते जाओ या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। यहां पढ़ें पूरी खबर…