Gurugram News: हरियाणा के गुरुग्राम में एक शख्स को युवती को बंधक बनाकर मारपीट और दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। शहर स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 19 साल की पीड़िता को उसके लिव-इन पार्टनर ने बादशाहपुर इलाके में अपने पेइंग गेस्ट में हुए झगड़े के बाद बंधक बनाकर रखा, मारपीट की और रेप किया।

दिल्ली AIIMS रेफर कर दिया

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि जब महिला को पहले सेक्टर 10 हॉस्पिटल ले जाया गया, तो उसके शरीर पर जलने के निशान थे। हालांकि, बाद में उसकी हालत गंभीर होने की वजह से उसे बेहतर इलाज के लिए दिल्ली AIIMS रेफर कर दिया गया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना की रिपोर्ट के तुरंत बाद 19 साल के आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता की मां ने 19 फरवरी को बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में संपर्क किया और आरोप लगाया कि उनकी बेटी को उसके बॉयफ्रेंड ने पीजी में बंधक बना लिया है और परेशान कर रहा है। ऐसे में पुलिस की एक टीम को मौके पर भेजा गया।

जब अधिकारी मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने युवती को घायल हालत में पाया और उसे हॉस्पिटल ले गए। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “शुरुआती जांच में पता चला कि पीड़िता और आरोपी सितंबर 2025 में मिले थे।” पीड़िता असल में त्रिपुरा की रहने वाली है और आरोपी दिल्ली का। यह तुरंत साफ नहीं हो पाया कि उसे कितने समय तक कैद में रखा गया या मां ने पुलिस से संपर्क क्यों किया।

शादी को लेकर चल रही थी बातचीत

पुलिस के मुताबिक, महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि वह और आरोपी एक ही कमरे में साथ रहते थे। अपने रिश्ते के दौरान, वह आदमी अक्सर उससे उसकी एक्टिविटीज के बारे में पूछता था। पुलिस ने कहा कि दोनों के बीच बहस हुई, जो मारपीट और रेप तक बढ़ गई। जांच करने वालों ने यह भी कहा कि दोनों परिवारों को रिलेशनशिप के बारे में पता था और उनकी शादी को लेकर भी बातचीत चल रही थी।

गुरुग्राम पुलिस के स्पोक्सपर्सन ASI संदीप तुरान ने कहा, “पूछताछ के दौरान पता चला कि परिवार कपल की शादी के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि, कुछ अनबन के कारण, आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता के साथ मारपीट की।” फिलहाल, पीड़िता की शिकायत के आधार पर, बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया।

तुरान ने कहा, “पीड़िता की शिकायत और मेडिकल जांच रिपोर्ट के आधार पर केस में संबंधित धाराएं जोड़ी गईं। डिटेल में जांच की जा रही है।”