हरियाणा के गुरुग्राम से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक मानेसर में 25 साल के एक व्यक्ति ने अपनी गर्लफ्रेंड की मदद से शादी के सिर्फ़ तीन महीने बाद ही अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस का दावा है कि हत्या की साजिश गर्लफ्रेंड के किराए के कमरे में रची गई थी। दोनों अपने तीन साल पुराने रिश्ते को जारी रखने के लिए पत्नी को रास्ते से हटाना चाहते थे।

यह मामला 22 मई को तब सामने आया जब पीड़िता की मां ने मानेसर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी 22 साल की बेटी ने फरवरी में मानेसर के रहने वाले अंकित से शादी की थी।

पीड़िता की मां ने दर्ज कराई FIR

शिकायत के अनुसार महिला 21 मई को लापता हो गई थी। परिवार वालों ने उसे ढूंढा और ससुराल वालों से संपर्क किया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पति और उसके परिवार वालों पर शक होने पर पीड़िता की मां पुलिस के पास गईं, जिसके बाद संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई।

कमरे से बरामद हुआ महिला का शव

जांच के दौरान पुलिस ने 22 मई को मानेसर के एक कमरे से महिला का शव बरामद किया। शुरुआती जांच से पता चला कि उसकी गोली मारकर हत्या की गई थी। शव मिलने के बाद मामले में हत्या की धाराएं जोड़ी गईं और जांच तेज कर दी गई।

बाद में पुलिस ने आरोपी पति गुरुग्राम के मानेसर निवासी 25 वर्षीय अंकित और उसकी 38 वर्षीय गर्लफ्रेंड रजनी देवी (हरियाणा के झज्जर ज़िले की रहने वाली) को गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अंकित मानेसर में तंबाकू की दुकान चलाता है, जबकि रजनी उसी इलाके में एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी।

पिछले तीन साल से रिलेशनशिप में थे दोनों आरोपी

पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि अंकित और रजनी पिछले तीन साल से रिलेशनशिप में थे। पुलिस ने बताया कि दोनों ने हत्या की योजना रजनी के किराए के कमरे में बनाई थी। वारदात वाले दिन अंकित अपनी पत्नी को उस कमरे में ले गया, जहां दोनों आरोपियों ने कथित तौर पर उसे गोली मार दी।

पुलिस ने यह भी दावा किया कि हत्या में इस्तेमाल हथियार वारदात से करीब दो महीने पहले उत्तर प्रदेश से खरीदा गया था। पुलिस का मानना है कि यह हथियार खास तौर पर हत्या को अंजाम देने के लिए ही खरीदा गया था। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद अंकित और रजनी हरिद्वार भाग गए और बाद में नेपाल चले गए। आरोपी कथित तौर पर 30 जून तक फरार रहे, जब वे भारत लौटे। इसके बाद उन्हें मानेसर में क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया।

आरोपियों की पांच दिन की पुलिस कस्टडी

दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ चल रही है और हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद करने और मामले से जुड़े अन्य सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है।

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केतन अग्रवाल मर्डर मामले में पुलिस एक्शन में है। मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस की जांच में पता चला है कि लोहागढ़ फोर्ट में सिया गोयल ने जमीन पर बैठकर इशारा किया था। इशारे के बाद चेतन चौधरी ने केतन को पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।