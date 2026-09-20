गुरुग्राम में हिट एंड रन मामले की पीड़ित शिवानी चौहान फिर से बाइक चलाना चाहती हैं। सिया के नाम से मशहूर शिवानी चौहान ने बताया कि वह अभी भी इस घटना से उबर रही हैं और आंतरिक चोटों की संभावना को खत्म करने के लिए कई मेडिकल टेस्ट करवा रही हैं। यह घटना गोल्फ कोर्स रोड पर अपने बाइकर ग्रुप के साथ बाइक चलाते समय पलवल निवासी कल्याण बैंसला द्वारा चलाई जा रही मारुति सियाज़ से टक्कर लगने के बाद हुई थी।

शिवानी चौहान ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, “सच कहूं तो, मैं अभी भी जो कुछ हुआ है उसे समझने की कोशिश कर रही हूं। कुछ घटनाएं घटित होते ही खत्म नहीं हो जातीं। मैं मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक होने की कोशिश कर रही हूं और धीरे-धीरे पहले जैसी स्थिति में लौट रही हूं। मैं अभी भी ठीक हो रही हूं और यह सुनिश्चित करने के लिए कई मेडिकल टेस्ट करवा रही हूं कि मुझे कोई आंतरिक चोट तो नहीं है।”

न्यायिक हिरासत में आरोपी

पुलिस ने इस मामले में कल्याण बैंसला और लावनीश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हिरासत में दो दिन बिताने के बाद दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गुरुग्राम पुलिस ने घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। सूत्रों के अनुसार बाइक सवार महिला का करीब 2 किलोमीटर तक पीछा किया गया, जिसके बाद उसे टक्कर मारी गई। सूत्रों ने बताया कि कल्याण बैंसला और कार में सवार अन्य लोग एमजी रोड स्थित एक नाइट क्लब से आ रहे थे।

शिवानी चौहान ने कहा कि वह जांच टीम को अपना काम करने दे रही हैं। उन्होंने कहा, “जांच के कई पहलू अभी सामने आने बाकी हैं। फिलहाल मैं कानूनी प्रक्रिया को अपना काम करने दे रही हूं।” दोबारा बाइक चलाने की अपनी इच्छा को याद करते हुए शिवानी चौहान ने लिखा, “मैं अपनी बाइक पर वापस आना चाहती हूं, मैं फिर से सवारी करना चाहती हूं, मैं उस आजादी को फिर से महसूस करना चाहती हूं। मैं ठीक हो रही हूं। मैं इस स्थिति से निपट रही हूं और मैं एक-एक दिन करके आगे बढ़ रही हूं।”

मैं फॉलोअर्स या व्यूज के लिए ऐसा नहीं कर रही हूं- पीड़ित

शिवानी चौहान ने घटना के बाद उनका साथ देने वालों को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने लिखा, “मेरे साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपके समर्थन ने मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी है।” उन टिप्पणियों का जवाब देते हुए जिनमें कहा जा रहा था कि वह इस घटना का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स या व्यूज बढ़ाने के लिए कर रही हैं, शिवानी चौहान ने कहा कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। उन्होंने आगे लिखा, “जो लोग कह रहे हैं कि मैं फॉलोअर्स या व्यूज के लिए ऐसा कर रही हूं – मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूं। मेरा मकसद कभी भी ऐसा नहीं था। राइडिंग मेरा जुनून है। कंटेंट बनाना तो बस एक शौक है।”

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गुरुग्राम हिट एंड रन केस की चर्चा सोशल मीडिया पर हर तरफ हो रही है। पुलिस ने आरोपी कल्याण बैंसला को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस बीच सोशल मीडिया पर आरोपी कल्याण बैंसला की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर आरोपी कौन है और क्या करता है? हालांकि आरोपी का इंस्टा अकाउंट अभी एक्टिव नहीं है। पढ़ें पूरी खबर।