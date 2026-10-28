गुरुग्राम में पिछले महीने महिला बाइकर शिवानी चौहान के साथ हुई ‘हिट एंड रन’ की घटना को लेकर SIT की जांच पूरी हो गई है। SIT ने अपनी जांच के आधार पर जो फाइनल रिपोर्ट तैयार की है उसमें यह सामने आया है कि आरोपी कल्याण बैंसला ने जानबूझकर अपनी कार से महिला बाइकर को टक्कर मारी थी। SIT की इस रिपोर्ट के आधार पर अब पुलिस अगले हफ्ते तक चार्जशीट दाखिल कर देगी।

13 सितंबर की इस घटना की जांच पांच सदस्यीय SIT कर रही थी। जांच पूरी होने के बाद फाइनल रिपोर्ट पुलिस कमिश्नर को सौंप दी गई है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि महिला बाइकर शिवानी चौहान से जुड़े रोड रेज मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) इस नतीजे पर पहुंची है कि आरोपी ड्राइवर ने 13 सितंबर को गुरुग्राम में जानबूझकर अपनी कार से उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मारी थी।

‘अचानक से हुई घटना नहीं थी ये’

पुलिस के मुताबिक, इस रिपोर्ट के आधार पर चार्जशीट अगले हफ्ते तक फाइल की जाएगी। इस मामले में दर्ज FIR में आरोपी पर लगाए गए सभी आरोपों का चार्ज शामिल है। इसमें हत्या की कोशिश का भी चार्ज आरोपी पर लगा है। एसआईटी की रिपोर्ट में यह नतीजा निकला है कि टक्कर जानबूझकर और सोच-समझकर की गई थी न कि अचानक हुई थी।

FIR में लगी धाराओं के आधार पर फाइल होगी चार्जशीट

एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि SIT ने चार्जशीट भी तैयार कर ली है। FIR में लगाए गए कानून के सेक्शन के हिसाब से इसे एक हफ्ते के अंदर कोर्ट में फाइल कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि एसआईटी की रिपोर्ट आरोपी ड्राइवर कल्याण बैंसला के खिलाफ ही है क्योंकि आरोपी ने यह दावा किया था कि यह घटना लापरवाही में गलती से हुई है।

आरोपी ने क्या किया था दावा?

पुलिस के मुताबिक, आरोपी कल्याण ने गिरफ्तारी के बाद टक्कर की बात मान ली थी, लेकिन उसका दावा था कि यू-टर्न के पास उसने अपनी गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया था और जानबूझकर टक्कर नहीं मारी थी। हालांकि, जांचकर्ताओं ने कहा कि ड्राइवर ने गलत हरकत के बाद जानबूझकर मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी।

हेलमेट में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी घटना

यह घटना 13 सितंबर को गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर हुई थी दिल्ली के कालकाजी इलाके में रहने वाली 27 साल की शिवानी चौहान अपने दोस्तों के एक ग्रुप के साथ अपनी स्पोर्ट्स बाइक चला रही थीं। अधिकारियों ने बताया कि चौहान और उनके एक साथी राइडर के हेलमेट पर लगे कैमरों में कैद फुटेज में एक सफेद कार उनके ग्रुप का पीछा करती दिख रही थी।

काफी दूर तक घसीटती हुई गई थी महिला

पुलिस ने बताया कि गाड़ी में बैठे लोगों ने अपनी खिड़कियां नीचे कर लीं, कथित तौर पर गंदे इशारे किए और उसे गाड़ी रोकने को कहा। पुलिस ने बताया कि जब चौहान ने रुकने से मना कर दिया तो कार ने स्पीड बढ़ा दी और तेजी से लेन बदली और मौके से भागने से पहले उसकी मोटरसाइकिल को साइड से टक्कर मार दी। कार की टक्कर लगने से महिला बाइकर नीचे गिर गई और बाइक समेत काफी दूर तक वहीं घसीटती हुई गईं।

वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार हुआ था आरोपी

इस घटना का वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो गया था। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कल्याण बैंसला समेत दो आरोपियों को दो दिन बाद राजस्थान के दौसा के राजगढ़ से गिरफ्तार कर लिया था। दोनों आरोपी भोंडसी जेल में बंद हैं।

कल्याण पर लगी हैं यह धाराएं

पुलिस ने बताया है कि दोनों आरोपियों के किलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 जोड़ी, जो हत्या की कोशिश से जुड़ी है। इस केस में BNS की धाराएं 78 (पीछा करना), 79 (किसी महिला की इज्ज़त को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, इशारे या काम करना), और 3(5) (कॉमन इरादे से जॉइंट लायबिलिटी) भी लगाई गई हैं।

हरियाणा राज्य महिला आयोग से मामले पर नोटिस मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर कविराज ने SIT बनाने का आदेश दिया था।

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कर्नाटक में एक शख्स ने शोरूम से अपनी नई कार निकाली और कुछ सेंकड में ही सड़क पर जा रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। बाइक पर दो लोग सवार थे, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, फिलहाल पुलिस ने CCTV में कैद हुए इस हादसे की जांच शुरू कर दी है, मामला सागर कस्बे का है। यहां पढ़ें पूरी खबर…