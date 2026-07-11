गुरुग्राम शहर के एक कारोबारी को पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से अंतरराष्ट्रीय नंबरों से लगातार धमकी भरे कॉल, मैसेज और वॉयस नोट मिल रहे थे। कारोबारी की शिकायत के बाद पुलिस ने उनके घर की निगरानी शुरू कर दी थी। पुलिस का मानना है कि इसी निगरानी के चलते उन संदिग्ध बदमाशों के खिलाफ समय रहते कार्रवाई संभव हो सकी, जो कथित तौर पर कारोबारी के घर को निशाना बनाने पहुंचे थे।

पुलिस ने बताया कि गुरुग्राम के सुशांत लोक फेज-1 में स्थित तीन मंजिला मकान में परिवार के साथ रहने वाले कारोबारी विशाल बेरी को एक सप्ताह से अधिक समय से एक अंतरराष्ट्रीय नंबर से धमकी भरे कॉल, मैसेज और वॉयस नोट मिल रहे थे। एक अधिकारी के अनुसार, बेरी के पास कई संपत्तियां हैं, जिनसे उन्हें अच्छा-खासा किराया मिलता है। वह इवेंट मैनेजमेंट के कारोबार से भी जुड़े हैं।

अधिकारी ने कहा, “उनके पिता राजेश बेरी एक निजी विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। हालांकि, बाद में परिवार ने विश्वविद्यालय के प्रबंधन से खुद को अलग कर लिया था।” लगातार धमकी भरे कॉल और मैसेज मिलने के बाद बेरी ने पुलिस से संपर्क किया और अपने तथा अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की।

वॉयस नोट और मैसेज में गंभीर नतीजे भुगतने के निर्देश दिए गये थे

पुलिस ने बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सेक्टर-29 पुलिस जिले के अंतर्गत आने वाले सुशांत लोक थाने को उनके घर पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए थे। अधिकारी ने कहा, “वॉयस नोट और मैसेज में कथित तौर पर चेतावनी दी गई थी कि यदि उन्होंने उनकी मांगें नहीं मानीं और पैसे नहीं दिए, तो उन्हें जल्द ही इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे।”

सूत्रों के अनुसार, सादे कपड़ों में कुछ पुलिसकर्मी उनके घर के बाहर तैनात थे, जो संदिग्ध लोगों और वाहनों की आवाजाही पर नजर रख रहे थे। माना जा रहा है कि इसी निगरानी के कारण क्राइम ब्रांच उन संदिग्ध गैंगस्टरों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई कर सकी, जो कथित तौर पर सुशांत लोक फेज-1 के ए ब्लॉक स्थित बेरी के घर को निशाना बनाने आए थे।

पुलिस का मानना है कि इवेंट मैनेजमेंट के कारोबार से जुड़े होने की वजह से गैंगस्टर दीपक नंडाल और उसके साथियों को विशाल बेरी और उनकी संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली होगी। इसी कारण उन्होंने बेरी को अपना निशाना बनाया हो सकता है।

पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि हालिया मुठभेड़ के बाद गुरुग्राम के प्रमुख कारोबारी परिवारों को मिली धमकियों की अब हर मामले के आधार पर अलग-अलग जांच की जाएगी। हालांकि, फिलहाल किसी भी कारोबारी या उसके परिवार की सुरक्षा बढ़ाने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “हमें कई तरह की शिकायतें मिलती हैं। इनमें से कई शिकायतें जांच में सही नहीं पाई जातीं। इसलिए किसी को सुरक्षा देने से पहले हर मामले की अलग-अलग जांच की जाएगी। फिलहाल कारोबारियों या उनके परिवारों की सुरक्षा बढ़ाने का कोई आदेश नहीं दिया गया है।”

पिछले कुछ वर्षों में गुरुग्राम में अंतरराष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट की ओर से रंगदारी मांगने के मामलों में तेजी आई है। दीपक नंडाल गैंग ने हाल के महीनों में हुई कई हिंसक घटनाओं की जिम्मेदारी ली है। अधिकारियों के अनुसार, नंडाल सिंडिकेट के अलावा शहर के कारोबारी अक्सर कौशल चौधरी और लॉरेंस बिश्नोई-गोल्डी बराड़ गठजोड़ जैसे जेल में बंद गैंगस्टरों के नेटवर्क के निशाने पर भी रहे हैं।

यह भी पढ़ें: गुरुग्राम में पुलिस-बदमाशों के बीच मुठभेड़, दीपक नांदल गैंग के चार गुर्गे ढेर

गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच के साथ हुई मुठभेड़ में दीपक नांदल गैंग के चार बदमाश मारे गए और एक घायल हो गया। मुठभेड़ के दौरान तीन पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक, यह मुठभेड़ बृहस्पतिवार देर शाम सुशांत लोक फेज-2 के ए-ब्लॉक में हुई। पुलिस ने बताया कि दीपक नांदल गैंग के पांच बदमाशों ने गुरुग्राम स्थित एसजीटी यूनिवर्सिटी के संस्थापक के बेटे विशाल बेरी को उनके सुशांत लोक के घर पर बंधक बना लिया था। क्राइम ब्रांच को पुलिस कंट्रोल रूम से इस बारे में सूचना मिली थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक