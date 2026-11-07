एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) ने शनिवार को गुरुग्राम में अवैध रूप से रह रहे 14 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए संदिग्धों को मानेसर स्थित एक डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया है।

पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई एटीएस के पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला के नेतृत्व में चलाए गए एक अभियान के दौरान की गई।

पुलिस ने बताया कि यह अभियान गुप्त सूचनाओं और एटीएस गुरुग्राम, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) नूंह, एसओजी रोहतक और अन्य एटीएस कर्मियों की एक संयुक्त टीम द्वारा की गई जांच के आधार पर चलाया गया था।

पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान टीम को बांग्लादेशी पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज मिले और उनके पास भारत में रहने के लिए वैध वीजा, पासपोर्ट या कोई अन्य जरूरी अनुमति नहीं थी।

ये हैं नाम

पुलिस के मुताबिक, हिरासत में लिए गए बांग्लादेशियों की पहचान मोहम्मद लुत्फुर रहमान (17), मोहम्मद राजू मियां (20), साकिब हुसैन (18), मोहम्मद तारिक उल इस्लाम (17), इलियास अली (18), मोहम्मद फिरोज इस्लाम (19), मोहम्मद अनारुल हक (30), साकिब राणा (19), गुलाम रब्बानी (23), मोहम्मद जेवल राणा (20), अनवर हुसैन (37), अरिफुल उर्फ ​​अलाउद्दीन (22), मोहम्मद मसूद राणा (27) और राजू आलम (28) के रूप में हुई है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी बांग्लादेश के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा, ”एटीएस टीम ने सभी 14 बांग्लादेशी नागरिकों को मानेसर स्थित डिटेंशन सेंटर में भेज दिया है। नियमों और कानूनों के अनुसार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।”

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पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना शुरू कर दिया है। इसके चलते, हजारों बांग्लादेशी नागरिक अब सीमावर्ती इलाकों में जमा होने लगे हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।