Gurugram Labourers Death: हरियाणा के गुरुग्राम में बड़ा हादसा हो गया। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि हरियाणा के इस जिले में एक निर्माणाधीन दीवार गिरने से सात मजदूरों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि यह घटना सोमवार शाम को गुरुग्राम के सिधरावली इलाके में सिग्नेचर ग्लोबल सोसाइटी में हुई।

मलबे और ढही हुई मिट्टी के नीचे दब गए

पीटीआई के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि सोमवार रात करीब 8 बजे दीवार गिरने के बाद लगभग 12 से 15 मजदूर मलबे के नीचे दब गए। उन्हें भिवाड़ी के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उनमें से सात को मृत घोषित कर दिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि जब लगभग 12-15 मजदूरों का एक ग्रुप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) पर काम कर रहा था, तभी दीवार गिर गई, जिससे वे मलबे और ढही हुई मिट्टी के नीचे दब गए।

घटनास्थल पर मौजूद अन्य मजदूरों और राहगीरों ने पुलिस, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) और दमकल विभाग के पहुंचने से पहले ही घायल मजदूरों को अपने हाथों से बाहर निकालना शुरू कर दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने आरोप लगाया कि हालांकि दीवार शाम करीब 7 बजे गिरी थी, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना रात करीब 9:30 बजे ही दी गई।

कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू

अधिकारी ने कहा, “अब तक सात मजदूरों के शव बरामद किए जा चुके हैं। पांच अन्य का इलाज चल रहा है।” बचाव दल देर रात तक मलबा हटाने का काम जारी रखे रहे, क्योंकि इस बात की आशंका थी कि अभी भी और लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। पुलिस ने बताया कि उन्होंने दीवार गिरने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।

घायल मजदूरों को पड़ोसी राज्य राजस्थान के भिवाड़ी जिला अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के प्रभारी डॉ. सागर अरोड़ा ने पुष्टि की कि सात मजदूरों को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। उनके अनुसार, मौत का कारण दम घुटना (asphyxiation) प्रतीत होता है।

भिवाड़ी पुलिस ने बताया कि शव रात 10 बजे से 10:30 बजे के बीच अस्पताल पहुंचे। उनके पास से मिले पहचान पत्रों के आधार पर, मरने वाले छह मज़दूरों की पहचान इंद्रजीत सदा (32), भागीरथ गोपी, छोटेलाल सदा (37), शिव शंकर (31), शिवकांत चौधरी (47) और मंगतराम (32) के रूप में हुई है। उनके पते मानेसर के दर्ज थे।

अलग-अलग भूमिकाओं में काम करते थे

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ये लोग अलग-अलग भूमिकाओं में काम करते थे, जिनमें हेल्पर, फिटर और ऑपरेटर शामिल थे। एक अधिकारी ने कहा, “मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि घटनास्थल से अभी भी जानकारी जुटाई जा रही है।” भिवाड़ी के पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण ने बताया कि हरियाणा पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है और उन्होंने जांच का जिम्मा संभाल लिया है।

घटनास्थल पर मौजूद सूत्रों ने बताया कि STP के काम के लिए एक निजी ठेकेदार को नियुक्त किया गया था। दीवार गिरने के बाद, पत्रकारों को घटनास्थल पर जाने से रोकने के लिए वहां बाउंसर तैनात कर दिए गए थे।