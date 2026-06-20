हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस विधायक बलराम डांगी के कार्यालय पर शुक्रवार देर रात को मोटरसाइकिल सवार अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाई। पुलिस के अनुसार, यह घटना रोहतक के महम में देर रात लगभग एक बजे हुई।

पुलिस ने बताया कि हमलावरों की पहचान करने और उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं। गोलीबारी की घटना में कोई घायल नहीं हुआ।

हमलावरों ने चार बार गोलियां चलाईं, जिससे कार्यालय के दरवाजे का शीशा और खिड़कियों के कांच टूट गए। विधायक डांगी का कार्यालय महम पुलिस थाने के सामने स्थित है।

महम के विधायक डांगी ने बताया कि शनिवार सुबह उन्हें केयरटेकर ने सूचना दी कि कार्यालय के दरवाज़ों का शीशा टूटा है। उन्होंने केयरटेकर से तस्वीरें मंगवाईं और तस्वीरें देखने पर ऐसा लगा कि वहां गोलीबारी हुई है। विधायक ने कहा कि इसके बाद उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी।

धमकी मिलने से इनकार

पत्रकारों से बातचीत में डांगी ने घटना से पहले किसी भी प्रकार की धमकी भरी कॉल मिलने से इनकार किया।

अपराध जांच एजेंसी (सीआईए) की इकाई और महम पुलिस स्टेशन की पुलिस टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं और सीसीटीवी डीवीआर को जब्त कर फुटेज की जांच शुरू की। संदिग्धों का पता लगाने के लिए आसपास के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के सीसीटीवी कैमरों की भी छानबीन की जा रही है।

विधायक ने बताया कि पुलिस को पता चला कि चार बार गोलियां चली थीं। एक पुलिस अफसर ने बताया कि हमलावरों का पता लगाने के लिए अलग-अलग टीम बनाई गई हैं और मामले की जांच की जा रही है।

बदमाशों ने घटना को क्यों अंजाम दिया, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है और किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। विधायक डांगी के पिता आनंद सिंह दांगी ने कहा कि उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस थाने के बिल्कुल नजदीक फायरिंग की घटना का होना कानून और व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती है।

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