गुजरात चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी नए विवाद में फंस गए हैं। मतदान से 48 घंटे पहले उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है। उन्होंने इसमें भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा की ओर से इसका जवाब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिया। उन्होंने भी राहुल पर हमला बोला और कहा कि चुनाव में कैंपेनिंग के आखिरी 48 घंटों में इंटरव्यू देने की इजाजत नहीं थी। उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करेगा। बुधवार दोपहर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, “गुजरात में कैंपेनिंग के आखिरी 48 घंटों के दौरान इंटरव्यू देने की किसी को इजाजत नहीं दी गई थी। मुझे यकीन है कि चुनाव आयोग इस मामले में संज्ञान लेगा और कार्रवाई करेगा।”

It was not permitted to give an interview in the last 48 hours of campaigning in Gujarat. I am sure the Election Commission will take cognizance of this and take an action: Union Minister Piyush Goyal on Rahul Gandhi’s interview to a local TV channel in Gujarat pic.twitter.com/iiHjpS7yi2

— ANI (@ANI) December 13, 2017