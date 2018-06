गुजरात के वड़ोदरा में कक्षा 9 में पढ़ने वाले बच्चे की स्कूल के बाथरूम में चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। ये घटना वड़ोदरा के बरनपोरा इलाके में बने श्री भारती विद्यालय में शुक्रवार (22 जून) की दोपहर को घटी। बच्चे की चाकू मारकर हत्या के मामले की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में भीड़ स्कूल के बाहर जमा हो गई। बच्चे की चाकू मारकर हत्या की गई थी और उसकी लाश बाथरूम के फर्श पर पड़ी थी। वह कथित चाकू जिससे हत्या की गई, बाथरूम में ही बरामद किया गया है। प्राथमिक जांच में पुलिस को पता चला है कि कक्षा 10 में पढ़ने वाले एक बच्चे का गुरुवार को मृतक बच्चे के साथ झगड़ा हुआ था। इसी झगड़े की वजह से उसने अपने जूनियर छात्र पर जानलेवा हमला करके उसकी जान ले ली है। कक्षा 10 का वह आरोपी छात्र अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है और फरार बताया जा रहा है।

इस मामले में जांच अभी तक जारी है। पुलिस किसी भी नतीजे तक पहुंचने और कातिल की तलाश में मदद के लिए सीसीटीवी फुटेज का सहारा ले रही है। ये सारे सीसीटीवी स्कूल के परिसर में लगे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक, मृतक लड़के ने हाल ही में स्कूल में दाखिला लिया था। मृतक बच्चे के परिजन गुजरात के आनंद जिले के रहने वाले थे। वह उसे वड़ोदरा में अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ गए थे।

Vadodara: Body of a class 9th student was found inside a school. More details awaited. #Gujarat pic.twitter.com/ZyqhCdzL1p

