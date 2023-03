Gujarat: वड़ोदरा में रामनवमी के दो जुलूसों पर पथराव, छतों से बरसाए गए पत्थर

Gujarat News: बजरंग दल की वड़ोदरा इकाई के अध्यक्ष केतन त्रिवेदी ने दावा किया कि साजिश के तहत पथराव किया गया।

Ram Navami पर वडोदरा में पथराव हुआ (ANI Image)

पढें गुजरात (Gujarat News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram