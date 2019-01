गुजरात: पायल के लिए लुटेरों ने काट डाले 80 साल की महिला के पैर

गुजरात में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां कुछ अज्ञात लुटेरों ने एक बूढ़ी महिला से पायल लुटने के लिए उनके दोनों पैर काट डाले। शरीर से ज्यादा खून बह जाने की वजह से बाद में महिला की मौत हो गई। घटना राज्य में कानवला के छोटा उदयपुर की बताई जाती है। पुलिस स्टेशन इंचार्ज ने बताया कि मामले में फोरेंसिक साइंटिफिक लैब (FSL) की मदद से जांच शुरू कर दी गई है। खोजी कुत्तों की भी मदद ली जा रही है।

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक घटना शनिवार (12 जनवरी, 2019) के दिन उस वक्त प्रकाश में आई जब ग्रामीणों ने घर के पास एक खेत में महिला का शव देखा। पीड़िता के टखनों तक के पैर कटे हुए थे। इसके अलावा पैरों में करीब बीस हजार रुपए की कीमत की पायल गायब थीं। मामला संज्ञान में आने के बाद ग्रामीणों ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के वक्त 80 वर्षीय बूढ़ी महिला घर में अकेली आराम कर रही थी। इस दौरान लुटेरे घर में आए। इस दौरान जब उन्हें घर में कुछ नहीं मिला तो बूढ़ी महिला को पास के खेत में ले गए और दोनों पैर काटकर पायल निकाल लीं। महिला की हत्या के आरोप में संबंधित धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

दूसरी तरफ पनवाड पुलिस स्टेशन के इंचार्ज एसके गोसाई ने बताया कि अज्ञात लुटेरों ने 80 वर्षीय महिला की हत्या कर दी और दोनों पैर काटकर चांदी के पायल चुरा लिए। हत्या के इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है।

Gujarat: Unidentified robbers killed an 80-year-old woman & chopped off her legs to steal her silver ‘kadas’ (anklets) in Kanalava of Chhota Udepur yesterday. MK Gosai, Police Station In-charge of Panvad says, “We have started investigation with the help of FSL team & dog squad.” pic.twitter.com/FA6I95KYkh

— ANI (@ANI) January 13, 2019