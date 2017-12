गुजरात चुनाव 2017: नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के रोड शो के लिए बीजेपी-कांग्रेस ने मांगी इजाजत, मिला ये जवाब

गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस इस वक्त जमकर प्रचार प्रसार कर रही हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण के चुनाव के लिए जगह-जगह रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन दोनों को ही अहमदाबाद में रोड शो करने की इजाजत नहीं मिली है। दरअसल गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद में होने वाले पीएम मोदी और राहुल गांधी के रोड शो को रद्द कर दिया है। कांग्रेस और बीजेपी ने इसके लिए स्वीकृति भी मांगी थी, लेकिन पुलिस ने इजाजत देने से मना कर दिया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक पुलिस कमिश्नर अनूप कुमार सिंह ने बताया, ‘बीजेपी और कांग्रेस ने पीएम मोदी और राहुल गांधी के रोड शो के लिए इजाजत मांगी थी, लेकिन सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर और लोगों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने स्वीकृति नहीं दी।’

पीएम मोदी और राहुल, दोनों का ही रोड शो अहमदाबाद के व्यस्त और भीड़-भाड़ वाले इलाकों से होकर गुजरने वाला था, जिसके कारण वहां लोगों को काफी असुविधा हो सकती थी। पुलिस का कहना है कि इन रैलियों की वजह से ट्रैफिक जाम हो सकता था, जिसके कारण लोगों को काफी असुविधा होती, इसलिए उन्हें रोड शो की इजाजत नहीं दी गई।

Request by BJP & Congress for conducting PM Modi & Rahul Gandhi's road show tomorrow, turned down by Police due to security, law & order reasons & to avoid public inconvenience : Anup Kumar Singh, Police Commissioner #Ahmedabad to ANI #GujaratElection2017 pic.twitter.com/qaNr7lbdYL

— ANI (@ANI) December 11, 2017