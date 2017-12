गुजरात चुनाव: प्रेस कॉन्फ्रेंस में PM पर जमकर बरसे राहुल, कहा- भाषणों में भ्रष्टाचार पर एक शब्द नहीं बोले मोदी

कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुने जाने के बाद राहुल गांधी ने मंगलवार को पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विकास को लेकर पार्टी का एजेंडा साफ किया। साथ ही उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि बीते 22 साल में मोदी और रूपाणी ने एकतरफा विकास किया है। राहुल ने वे आरोप दोहराए, जिनके मुताबिक राज्य में सिर्फ 5 से 10 लोगों का विकास किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सभी को उनको अधिकार नहीं मिले।

राहुल गांधी काफी हल्के फुल्के मूड में भी नजर आए। गुजरात समाचार टीवी से आए एक पत्रकार ने जब अपना परिचय दिया तो राहुल ने उन्हें ‘गब्बर सिंह टैक्स’ कहकर पुकारा। इससे कमरा ठहाकों से भर उठा। दरअसल, राहुल जीएसटी पर बात कर रहे थे। कांग्रेस और राहुल जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताकर हमले करती रहती है। राहुल ने कहा कि उनकी पार्टी का फोकस राज्य के संतुलित विकास पर होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में एक तरफ तो कुछ लोगों को 45 हजार एकड़ जमीन दी जाती है, वहीं दूसरी ओर किसान जब बिजली मांगता है तो उसे कुछ देने से इनकार कर दिया जाता है।

राहुल ने कहा कि मोदी सरकार किसानों को कहती है कि कर्ज माफ करना उनकी पॉलिसी नहीं है। राहुल ने कही कि गुजरात के छोटे व्यापारियों को 22 साल से कोई मदद नहीं मिली। कांग्रेस अध्यक्ष के मुताबिक, 8 नवंबर को नोटबंदी के तौर पर पहला झटका दिया गया। वहीं फिर जीएसटी लगाकर कारोबारियों को परेशान किया गया। राहुल ने कहा कि तर्कसंगत पॉलिसी लाकर किसानों की मदद की जाएगी और युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। कोई भी फैसला एकतरफा नहीं लिया जाएगा। राहुल ने कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों के लिए भी उचित कदम उठाए जाने का भरोसा दिया।

राहुल गांधी ने गुजरात की जनता की तारीफ करते हुए कहा कि यहां के लोग बहुत दिमाग वाले हैं। लोग देख सकते हैं कि पीएम मोदी अपने भाषणों में भ्रष्टाचार पर बात ही नहीं कर रहे हैं। राहुल ने कहा, ‘मोदी अपनी रैलियों में भ्रष्टाचार पर बात ही नहीं कर रहे हैं। एक शब्द तक उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बोला।’

People of Gujarat are very intelligent, they can see that PM Modi is not talking about corruption or farmers in his rallies. There is a massive undercurrent, I am actually little surprised,I had expected BJP to fight with more strength: Rahul Gandhi pic.twitter.com/GJpxRgsjnv — ANI (@ANI) December 12, 2017

#WATCH Live via ANI FB: Congress President Rahul Gandhi addresses a press conference in Ahmedabad, Gujarat. https://t.co/3mo97GEPcV pic.twitter.com/hydUcHwLsc — ANI (@ANI) December 12, 2017

In last 22 years Modi Ji and Rupani ji have initiated only one-sided development here, the one only for 5-10 people. Not everyone has been given their rights: Congress President Rahul Gandhi in Ahmedabad, Gujarat. #GujaratElection2017 pic.twitter.com/LJFFSPMibF — ANI (@ANI) December 12, 2017

Whenever I went to a temple I just prayed for a 'Sunehra Bhavishya' for the people of Gujarat, a better development here. Is it wrong to go to a temple?: Congress President Rahul Gandhi in Ahmedabad #GujaratElection2017 pic.twitter.com/AXsQnaxLgx — ANI (@ANI) December 12, 2017

गुजरात में मंदिरों का चक्कर लगाने पर राहुल गांधी ने सफाई दी कि उन्हें जहां मौका मिलता है, वहां मंदिर जाते हैं। राहुल ने पूछा कि केदारनाथ कौन सा गुजरात में है? कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वह जिस भी मंदिर में गए, वहां उन्होंने युवाओं के सुनहरे भविष्य की कामना की। राहुल ने पूछा कि क्या मंदिर जाना गलत है? कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे पर भी निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि आखिर कैसे थोड़े से वक्त में जय शाह की कंपनी ने करोड़ों रुपये का मुनाफा कमाया। किसानों की मदद कैसे करेंगे, यह पूछे जाने पर राहुल ने कहा कि सब नीयत पर निर्भर करता है।

