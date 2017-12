चुनाव बाद पहली बार गुजरात गए पीएम नरेंद्र मोदी, लिया मां से आशीर्वाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (26 दिसंबर) को गुजरात के रायसन गांव में अपनी मां हीराबा से मुलाकात की। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी एवं उनकी नई मंत्रिपरिषद के शपथ-ग्रहण समारोह के पहले पीएम मोदी ने 97 साल की हीराबा से मुलाकात की। हीराबा पीएम मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी के साथ रायसन में रहती हैं। भाजपा के एक नेता ने कहा, “आज सुबह अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद मोदी पहले रायसन आए, अपनी मां के साथ थोड़ा वक्त बिताया और उनकी सेहत की जानकारी ली।” इसके बाद वह गांधीनगर में शपथ-ग्रहण समारोह स्थल चले गए। हाल में संपन्न हुए गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के सिलसिले में मोदी पिछले दो महीने में कई बार राज्य के दौरे पर आए लेकिन संभवत: व्यस्त कार्यक्रम के कारण अपनी मां से मिल नहीं सके थे।

विजय रूपाणी ने मंगलवार को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। रूपाणी के साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में नितिन पटेल ने और आठ कैबिनेट व दस राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। नए मंत्रिपरिषद में शामिल मंत्रियों को नए सचिवालय के हेलीपैड मैदान में भव्य समारोह में शपथ दिलाई गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री के अलावा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, राम विलास पासवान, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे। इस समारोह में बहुत से भगवाधारी व आध्यात्मिक नेता मौजूद रहे, जिनसे मोदी ने समारोह शुरू होने से पहले आशीर्वाद लिया।

My mother returns to Gujarat. Spent quality time with her after a long time & that too on her 1st visit to RCR. pic.twitter.com/2n5ZT2C4PC — Narendra Modi (@narendramodi) May 15, 2016

शपथ ग्रहण समारोह के बाद मोदी ने ट्विटर पर लोगों को भरोसा दिलाया कि गुजरात में भाजपा सरकार राज्य के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। भाजपा गुजरात में 1995 से सत्ता में है। मोदी ने कहा, “विजय रूपाणी, नितिन पटेल व शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को बधाई। गुजरात को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इस टीम को मेरी शुभकामनाएं।” उन्होंने कहा, “गांधीनगर में हुए शपथ ग्रहण समारोह में इस टीम को आशीर्वाद देने के लिए जीवन के हर क्षेत्र के लोग इस समारोह में शामिल हुए। हम इनके आशीर्वाद व स्नेह के आभारी हैं।”

Congratulations to Shri @vijayrupanibjp, Shri @Nitinbhai_Patel and all those who took oath as Ministers. My best wishes to this team in their endeavour to take Gujarat to new heights of progress. pic.twitter.com/X7Kt56u3vC — Narendra Modi (@narendramodi) December 26, 2017

People from all walks of life joined the oath taking ceremony in Gandhinagar to bless the team that took oath today. We cherish these blessings and their affection. pic.twitter.com/JMxnfqeKuY — Narendra Modi (@narendramodi) December 26, 2017

Political leaders, Chief Ministers of various states, our esteemed NDA allies and respected former Chief Ministers of Gujarat joined the occasion, making it even more special. pic.twitter.com/hsN4Dv1zQn — Narendra Modi (@narendramodi) December 26, 2017

प्रधानमंत्री ने कहा, “राजनेता, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, हमारे राजग के सहयोगी व गुजरात के आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्रियों ने इस समारोह में भाग लिया और इसे और विशेष बना दिया।” मोदी 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। वह उस समय के अपने शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें साझा करते हुए अतीत की यादों में खो गए।

मोजी ने कहा, “आज के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने से 2001, 2002, 2007 और 2012 की यादें ताजा हो गईं जब मुझे गुजरात का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला था। मैं एक बार फिर से गुजरात के लोगों को राज्य की सेवा का अवसर भाजपा को देने के लिए धन्यवाद देता हूं। गुजरात व भाजपा का रिश्ता बहुत ही खास है। मैं अपने गुजरात की बहनों व भाइयों को भरोसा देता हूं कि हम गुजरात के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।”

Attending today’s oath taking ceremony in Gujarat brought back memories of the ceremonies in 2001, 2002, 2007 and 2012 when I got the opportunity to serve Gujarat as CM. pic.twitter.com/tLQSpRIbgX — Narendra Modi (@narendramodi) December 26, 2017

