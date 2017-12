गुजरात चुनाव: पीएम मोदी ने मुसलमानों से पूछा- क्या कांग्रेस ने आपको देश में कहीं भी आरक्षण दिया

गुजरात में पाटीदार समुदाय को आरक्षण देने के कांग्रेस के आश्वासन पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि इसके लिए या तो उसे अनुसूचित जाति-जनजाति अथवा ओबीसी श्रेणी के हिस्से को उनसे छीनना होगा और या फिर वह ‘झूठा वादा’ कर रही है जैसा कि उसने कई राज्यों में मुस्लिम आरक्षण आंदोलन के मुद्दे पर किया है। पाटीदार आरक्षण के मुद्दे पर सीधे बड़ा हमला बोलते हुए मोदी ने कहा, ‘‘ या तो वे (कांग्रेस) इसे अन्य से छीनेंगे या फिर वह झूठ फैला रहे हैं। ’’ इस मुद्दे पर आरक्षण के अगुआ हार्दिक पटेल ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन दिया। अपने पहले के चुनावी भाषणों में प्रधानमंत्री ने जनता से कहा था कि वह झूठे वादों के फेर में ना आएं। महिसागर जिले के लुनावाड़ा में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, ‘‘ मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं… आपने देश के सभी राज्यों में मुस्लिमों को यह लॉलीपॉप थमाई कि आप समुदाय को आरक्षण देंगे। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘ मैं अपने मुस्लिम दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने आपको देश में कहीं भी आरक्षण दिया? क्या यह वादा झूठा साबित नहीं हुआ। ’’

In every part of the nation, the Congress has misled the Muslim community. They have made fake promises of reservations for Muslims but in no state have they fulfilled their promise: PM Modi #GujaratElection2017 pic.twitter.com/QamN0I1AXm

— ANI (@ANI) December 9, 2017