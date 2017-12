गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव के लिए गुरुवार को मतदान किया जा रहा है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोट डाल दिया है। इसके अलावा मतदान करने के बाद लोगों को स्याही लगी अंगुली दिखाते हुए पीएम मोदी खुली जीप में भी घूमे। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक साबरमती के बूथ नंबर 115 में वोट डालने के बाद लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करते हुए पीएम मोदी ने सबको स्याही वाली अंगुली दिखाई। उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और मोदी-मोदी का नारा लगाने लगे। वहीं अब कांग्रेस प्रधानमंत्री के खुली जीप में घूमने का विरोध कर रही है।

कांग्रेस का कहना है कि ऐसा करके पीएम ने चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन किया है। कांग्रेस का कहना है कि आचार संहिता के मुताबिक वोटिंग के 48 घंटे पहले तक किसी भी पार्टी के द्वारा किसी भी तरह का प्रचार नहीं किया जाना चाहिए। पार्टी के प्रवक्ता अशोक गहलोत का कहना है, ‘वोट डालने के बाद पीएम मोदी ने जो रोड शो किया है, वह चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है।’ वहीं रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा है कि पीएम मोदी का खुली जीप में घूमना एक तरह का रोड शो था और वहां बीजेपी के झंडे भी लहराए जा रहे थे।

#WATCH Ahmedabad: PM Narendra Modi leaves after casting his vote at booth number 115 in Sabarmati's Ranip locality. #GujaratElection2017 pic.twitter.com/cRqbmApgMv

— ANI (@ANI) December 14, 2017