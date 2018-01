अहमदाबाद: इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के स्वागत में ‘पद्मावत’ के ‘घूमर’ सॉन्ग पर नाचे कलाकार

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा बुधवार को अहमदाबाद पहुंचे। इस दौरान दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो भी किया। रोड शो के साथ ही इजरायली मेहमान साबरमती आश्रम पहुंचे। वहां पर उन्होंने महात्मा गंधी से जुड़ी चीजें देखीं और चरखा चलाया। साबरमती आश्रम से निकल कर दोनों मेहमानों ने पीएम मोदी के साथ पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। अहमदाबाद पहुंचे इजरायली पीएम के स्वागत में वहां सांसकृतिक कार्यक्रम भी हुए। इस कार्यक्रम में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल हुआ ये कि जहां बीजेपी शासित राज्यों में फिल्म पद्मावत को लेकर भारी विरोध हो रहा है वहीं इजरायली मेहमान के स्वागत में अहमदाबाद में इसी फिल्म के घूमर गाने पर कलाकारों ने डांस प्रस्तुत किया। यहां गौर कने वाली बात ये है कि घूमर गाने पर डांस करने को लेकर मध्य प्रदेश के स्कूल में जमकर बवाल हुआ था।

#Ghoomar song of @filmpadmaavat played and dance performed on it in #Ahmedabad. This program is to welcome PM @narendramodi & Isreal PM #Netanyahu. pic.twitter.com/layjWd0t5R

— Kirandeep (@raydeep) January 17, 2018