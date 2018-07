वड़ोदरा की महाराजा सया जी राव विश्वविद्यालय ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के शो को रद कर दिया है। ये शो विश्वविद्यालय के अहाते में स्थित सीसी मेहता आॅडिटोरियम में आगामी 11 अगस्त को होने वाला था। ये कार्रवाई उप—कुलपति को विश्वविद्यालय के 11 पूर्व छात्रों के द्वारा लिखी गई चिट्ठी मिलने के बाद की गई है। पूर्व छात्रों ने पत्र लिखकर उप—कुलपति को बताया था कि कामरा अपने शो में राष्ट्र विरोधी बातें भी कहते हैं।

सीसी मेहता सभागार के संयोजक राकेश मोदी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया,”हमने शनिवार (21 जुलाई) की रात में कामरा को मौखिक तौर पर शो रद किए जाने की जानकारी दे दी है। हमें सूचना मिली थी कि वे अपने शो में कई बार राष्ट्र विरोधी और विवादित बातें कहते रहे हैं। इसलिए हमने शो रद करने का फैसला किया। चूंकि अगले दिन रविवार का सार्वजनिक अवकाश था इसलिए हमने तय किया है कि सोमवार (23 जुलाई) को इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी।”

सूत्रों के मुताबिक, महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के उप—कुलपति ने प्रभारी और सीसी मेहता प्रेक्षागृह के संयोजक से कहा कि वह प्रस्तुति पर आधारित शो रद करने पर आखिरी फैसला लें। द इंडियन एक्सप्रेस ने उस पत्र की प्रति का अध्ययन भी किया जिसमें ​शो रद करने की अपील विश्वविद्यालय से की गई थी। पत्र का विषय था,”यूनीवर्सिटी परिसर में राष्ट्रविरोधी कॉमेडियन के द्वारा प्रस्तुत होने जा रहे कार्यक्रम की अनुमति रद करने के लिए।” ये पत्र विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के 11 पूर्व छात्रों ने भेजा है।

पत्र में लिखा है,”हम गुजरात के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के परिसर में एक राष्ट्रविरोध का झंडा उठाए युवा कॉमेडियन के शो को आयोजित करके कौन सा संदेश देना चाहते हैं?” आगे लिखा गया है,”मैं उस कॉमेडियन का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि वह इसका हकदार नहीं है कि इस मेल में उसके नाम का जिक्र किया जा सके।”

Ever been so cool that you find out from the news that you’re not going to be working on a particular day? Celebrating my day off in the future on my day off today… pic.twitter.com/HOmgKHcM4b

— Kunal Kamra (@kunalkamra88) July 22, 2018