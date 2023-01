Paper Leak: अब गुजरात में जूनियर क्लर्क पेपर लीक, एग्जाम पेपर के साथ पकड़ा गया संदिग्ध

Paper Leak: जीपीएसएसबी के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पुलिस ने लीक पेपर के कब्जे में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच जारी है।

इस परीक्षा के लिए 9.53 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। (File/Representational image)

Paper Leak: गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड ((GPSSB)) ने जूनियर क्लर्क (Junior Clerk) भर्ती परीक्षा के पद के लिए रविवार को होने वाली परीक्षा को प्रश्न पत्र कथित रूप से लीक होने के बाद रद्द कर दिया है। जीपीएसएसबी के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पुलिस ने लीक पेपर के कब्जे में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच जारी है। परीक्षा के लिए 9.53 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। बयान के अनुसार, परीक्षा गुजरात के विभिन्न जिलों में सुबह 11 बजे से दोपहर के बीच तय की गई थी। Paper Leak: चयन बोर्ड (GPSSB) का बयान पेपर लीक के इस मामले को लेकर गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड (GPSSB) के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि आज 29 जनवरी, 2023 की सुबह, एक सूचना के मुताबिक पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया और उस व्यक्ति से पूछताछ के दौरान उसके कब्जे से परीक्षा का एक प्रश्नपत्र मिला है। इस संबंध में आपराधिक कदम उठाए जा रहे हैं और तत्काल प्रभाव से आगे की जांच की जा रही है। लेकिन अभ्यर्थियों के सबसे बड़े हित में बोर्ड ने 29 जनवरी 2023 को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच होने वाली प्रतियोगी परीक्षा को स्थगित कर दिया है। बोर्ड ने कहा कि उम्मीदवारों को होने वाली असुविधा के लिए हमें दुख है। मामले की जांच जारी है। Paper Leak: परीक्षा केन्द्रों पर ना पहुंचें छात्र गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड (GPSSB) ने परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों से अनुरोध किया है कि वे परीक्षा केंद्रों पर न जाएं और जल्द ही परीक्षा की नई तारीख घोषित की जाएगी। साथ ही बोर्ड ने गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (GSRTC) की बसों में उम्मीदवारों के लिए मुफ्त यात्रा की भी घोषणा की है। Also Read राजस्थान में हुए पेपर लीक पर सचिन पायलट ने उठाया सवाल, बोले-ये तो जादूगरी हो गई भाई; वायरल हो रहा है वीडियो पंचायत सेवा चयन बोर्ड की तरफ से आज को Class III Junior Clerk के कुल 1 हजार 185 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित की जानी थी. इसके लिए प्रदेश भर में 9 लाख 53 हजार से अधिक परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी थी. यह परीक्षा 2 हजार 995 परीक्षा केंद्रों पर होनी थी।

