मोदी को कराई सी-प्लेन की सैर, पढ़ें पीएम से मुलाकात पर क्या बोला यह विदेशी पायलट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सी-प्लेन के माध्यम से पानी और आसमान की सैर कराने वाले पायलट ने बड़ी बात कही है। सी-प्लेन के विदेशी पायलट जॉन गौलेट का कहना है कि पीएम मोदी बहुत ही अच्छे यात्री हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक उन्होंने कहा, ‘बहुत ही सुखदायक अनुभव था। मैंने पीएम को सुरक्षा से जुड़ी हुई कई बातें बताईं। वह बहुत ही अच्छे यात्री हैं। सी-प्लेन्स का इस्तेमाल बहुत से देशों में किया जाता है। इसे भारत में भी लोकप्रिय किया जाना चाहिए। भारत के पास झील हैं, नदियां हैं और तटीय इलाके भी हैं, इसलिए सी-प्लेन का भारत में ज्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए।’

दरअसल मंगलवार को पीएम मोदी ने सी-प्लेन की यात्रा की। गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबाजी मंदिर के दर्शन किए। पीएम साबरमती नदी से सी-प्लेन में सवार होकर मेहसाना जिले के धरोई बांध पहुंचे, जहां से उन्होंने अंबाजी मंदिर के लिए सड़क के माध्यम से यात्रा की। पीएम सरदार ब्रिज के निकट से एकल इंजिन वाले सी-प्लेन में सवार हुए। यह पुल पुराने शहर को अहमदाबाद पश्चिम से जोड़ता है। देश में इस तरह के विमान की यह पहली उड़ान है। प्रधानमंत्री नदी से विमान में सवार हो सकें इसके लिए विशेष बंदोबस्त किए गए थे। यहां एक विशेष जेटी बनाई गई थी।

