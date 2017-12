गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी चुटकी ली। उनका कहना है कि राहुल गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष बनना बीजेपी के लिए शुभ था। सीएम ने कहा, ‘मैंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस का नेतृत्व बदलना बीजेपी के लिए शुभ संकेत ही होगा।’ इसके अलावा उन्होंने कहा कि लोगों ने कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति को खारिज कर दिया। चुनाव के नतीजों से खुश होते हुए योगी ने कहा, ‘कांग्रेस की बांटनेवाली राजनीति को लोगों ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बीजेपी को यह जीत शानदार नेतृत्वकर्ता और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के कारण मिली है।’ योगी के अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने भी बीजेपी की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा- जो जीता वही सिकंदर। इरानी ने कहा कि यह जीत विकास पर विश्वास करने वाले लोगों की है और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की वजह से यह मिली है।

People have rejected divisive politics of Congress, this win is due to the dynamic leadership of BJP and the hard work of BJP workers: Yogi Adityanath,UP CM on #ElectionResults pic.twitter.com/E3BrGhanCc

“It is a matter of happiness for us, this is the victory of development,” says Union Minister Smriti Irani, on a question about Congress giving a tough fight she said, “jo jeeta wohi sikandar. It is victory of every booth worker’s hard work & the people who trusted development” pic.twitter.com/oJMQKK45NV

— ANI (@ANI) December 18, 2017