गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल की नाराजगी दूर, अमित शाह ने दिलाया महत्वपूर्ण विभाग देने का भरोसा

गुजरात के नवनिर्वाचित उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल की नाराजगी दूर हो गई है। दरअसल वह उपमुख्यमंत्री ऑफिस को उपयुक्त विभाग नहीं मिलने की वजह से नाराज थे। नितिन पटेल ने कहा कि मैनें पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और रामलाजी और अन्य लोगों के सामने मैंने अपनी भावनाएं जाहिर कीं। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का आज (31 दिसंबर) सुबह 7.30 बजे फोन आया और उन्होंने मुझे महत्वपूर्ण विभाग देने का भरोसा दिया।

I wished for allocation of important departments suitable to the office of Deputy Chief Minister.I spoke to Amit Shah, Ramlalji and others and expressed my feeling.They all held consultation and today at 7.30 am Amit Shah informed me over phone call that process is on:Nitin Patel pic.twitter.com/oswAIGvpni

— DeshGujarat (@DeshGujarat) December 31, 2017