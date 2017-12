गुजरात CM शपथ समारोह LIVE: विजय रूपानी ने ली सीएम पद की शपथ, मोदी-शाह के अलावा कई राज्यों के सीएम रहे मौजूद

विजय रुपानी एक बार फिर गुजरात के सीएम बन गए हैं। सोमवार को रुपानी ने दूसरी बार बतौर सीएम पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस शपथग्रहण में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के सीएम मौजूद थे। इसके अलावा, कभी राजनीतिक तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के विरोधी माने जाने वाले केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला भी नजर आए। रुपानी ने गुजराती में शपथग्रहण किया। वह दूसरी बार राजकोट पश्चिम से विधायक बने हैं। म्यांमार के रंगून में जन्मे रुपानी शुरुआती दिनों से समर्पित आरएसएस कार्यकर्ता रहे हैं। रुपानी के बाद नितिन पटेल ने पद की शपथ ली। वह राज्य के डिप्टी सीएम होंगे। बता दें कि गांधीनगर में एक भव्य शपथग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें साधु-संतों को भी आमंत्रित किया गया था। रुपानी और नितिन पटेल के अलावा कई दूसरे नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। बता दें कि 22 साल से सूबे की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 182 में से 99 सीटें जीतीं थीं।

-इसके बाद रमनलाल पाटकर ने मंत्री पद की शपथ ली। वह पांचवीं बार विधायक चुने गए हैं। वह वलसाड के उमरगांव से विधायक बने हैं। 1995 में पहली बार विधायक चुने गए थे। गुजरात सरकार में वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद किशोर कनानी ने राज्य मंत्री की शपथ ली। वह दूसरी बार विधायक चुने गए हैं।

-विभावरी दवे ने भी मंत्रीपद की शपथ ली। लगातार तीसरी बार विधायक चुनी गई हैं। उन्होंने राज्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। भावनगर पूर्व सीट से विधायक हैं। 2007 में पहली बार विधायक चुनी गईं। दवे ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखती हैं।

-भूपेंद्र सिंह चुडास्मा, ईश्वर सिंह पटेल, सौरभ पटेल, वासनभाई गोपालभाई अहीर आदि ने भी मंत्री पद की शपथ ली। ईश्वर सिंह पटेल भरुच के अंकलेश्वर से विधायक बने हैं। पिछली सरकार में भी राज्यमंत्री रहे हैं। वासनभाई भी पिछली सरकार में राज्यमंत्री रह चुके हैं। वासनभाई कच्छ के अहीर समाज से आते हैं।

– गवर्नर ओपी कोहली की इजाजत लेकर शपथग्रहण कार्यक्रम शुरू हुआ। विजय रुपानी ने सबसे पहले शपथ ली। उनके बाद नितिन पटेल ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली।

-कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी के राजनीतिक विरोधी रहे केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला भी पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी ने दोनों का अभिवादन किया।

-कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर साधु-संतों को भी बुलाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंच पर सभी का अभिवादन किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे। वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी पहुंचे।

– राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पहुंचे।

-शपथग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं।

-सीएम पद की शपथ लेने से पहले विजय रूपानी अपनी पत्नी अंजली के साथ गांधीनगर स्थित पंचदेव मंदिर भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे।

