गुजरात में बीजेपी विधायक बलराम थवानी ने सरेराह महिला से मारपीट के अगले दिन माफी मांग ली। आपसी सुलह पर उन्होंने मीडिया के सामने उसे मिठाई खिलाई, जबकि पीड़िता ने भी उनका मुंह मीठा कराया। बाद में उसने विधायक को राखी भी बांधी। थवानी ने इस बाबत पीड़िता को बहन बताया। कहा कि उनके बीच सारी गलतफहमियां खत्म हो गई हैं। वह अब से उस महिला की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।

यह मामला अहमदाबाद का है। रविवार (दो जून) को एनसीपी समर्थक नीतू तेजवानी पेयजल समस्या पर विधायक से मिलने पहुंची। शिकायत पर उन्हें विधायक व उनके समर्थकों ने तेजवानी की जमकर पिटाई कर दी। उस दौरान सरेराह उन्हें लात-घूंसों से पीटा गया। घटना का वीडियो इसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। देखें, क्या हुआ था घटना के दौरानः

#WATCH BJP's Naroda MLA Balram Thawani kicks NCP leader (Kuber Nagar Ward) Nitu Tejwani when she went to his office to meet him over a local issue yesterday. Nitu Tejwani has registered a complaint against the MLA. #Gujarat pic.twitter.com/dNH2Fgo5Vw

— ANI (@ANI) June 3, 2019