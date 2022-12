Gujarat Assembly Election: गुजरात के जामनगर में स्थित जमजोधपुर ताल्लुका के एक गांव में निर्वाचन आयोग ने महिलाओं के लिए अलग पोलिंग बूथ नहीं बनाया तो सारे गांव ने ही वोटिंग का बहिष्कार कर दिया। कलेक्टर की तमाम कोशिशों के बाद भी गांव वाले नहीं माने। गांव में 21 सौ मतदाता हैं। लेकिन कोई भी अपना वोट डालने नहीं पहुंचा। गांव वालों का कहना है कि उनके यहां प्रथा है कि महिलाएं सार्वजनिक जगहों पर पुरुषों के साथ नहीं दिखाई देतीं।

ये दिलचस्प किस्सा दारफा गांव का है। यहां 12 सौ पुरुष वोटर हैं जबकि 9 सौ महिलाएं। निर्वाचन आयोग ने गांव के दो स्कूलों में मतदान केंद्र स्थापित किए थे। गांव के लोगों का कहना है कि आजादी के बाद से ही उनके गांव में महिलाओं के लिए अलग पोलिंग बूथ बनाया जाता रहा है। लेकिन इस बार प्रशासन ने महिला व पुरुषों के लिए जनरल पोलिंग बूथ बना दिया। गांव वालों का कहना है कि उनके यहां ojal pratha है। इसके तहत महिलाएं अपने चेहरे को ढककर रखती हैं और पुरुषों के साथ सार्वजनिक जगहों पर घुलती मिलती नहीं हैं। उनका कहना है कि पुरुष व महिलाओं के लिए एक ही बूथ बनाने के फैसले का जब पता लगा तो गांव में पंचायत हुई और फैसला लिया गया कि इस बार कोई भी वोट डालने नहीं जाएगा।

दारफा गांव के बाशिंदों में बृजराज सिंह जड़ेजा भी शामिल हैं। वो पहले कांग्रेस में थे। लेकिन अब बीजेपी के झंडे तले राजनीति करते हैं। उनका कहना है कि 25 नवंबर को हुई मीटिंग के बाद वोटिंग के बहिष्कार का फैसला लिया गया था। कलेक्टर सौरभ पारधी को जब सारे मामले का पता चला तो उन्होंने अपने अमले को गांव में भेजा। लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बावजूद एक भी मतदाता अपना वोट डालने नहीं पहुंचा।

गांव के सरपंच धर्मेंद्र सिंद जड़ेजा का कहना है कि उन्हें एक शिक्षक के जरिये पता चला कि महिलाओं के लिए इस बार अलग बूथ नहीं बनने जा रहा। उन्होंने कुछ अफसरों से संपर्क करके उन्हें समझाने की कोशिश की। एक ज्ञापन देकर भी प्रशासन को अपनी भावनाओं से अवगत कराया गया। लेकिन जब उनके कानों पर जूं नहीं रेंगी तो हमने फैसला लिया कि इस बार कोई भी पोलिंग बूथ में जाकर अपना वोट नहीं डालेगा।

Not a single vote was polled in Dhrafa in Jamnagar district as residents held a boycott in protest against their traditional women-only polling station being converted into a general one this time. pic.twitter.com/WhSrkPQwMy

— Express Gujarat (@ExpressGujarat) December 2, 2022