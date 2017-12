गुजरात चुनाव 2017: सूरत के पोलिंग बूथ पर ईवीएम में खराबी, बदलने के बाद हो रहा मतदान

गुजरात विधानसभा चुनाव (2017) के पहले चरण के तहत आज 89 सीटों पर मतदान हो रहा है। कच्छ, मोरबी, जामनगर, सुरेंद्रनगर, देवभूमि द्वारका, राजकोट, बोटाद, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, गिर, सोमनाथ, भावनगर, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, नवसारी, डांग और वलसाड जैसे वीआईपी जिलों में मतदान चल रहा है। मुख्‍यमंत्री विजय रुपाणी ने राजकोट में वोट डालने के बाद कहा, ‘लोगों को बड़ी संख्‍या में वोट डालने आना चाहिए। हम विश्‍वास से भरे हैं, किसी चुनौती का सवाल ही नहीं है।’ वहीं कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता अहमद पटेल ने वोट डालकर कहा, ‘कांग्रेस 110 से ज्‍यादा सीटें जीतेगी।’ भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने भी राजकोट में मतदान किया है। इस दौरान उन्होंने सभी मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है।

बता दें कि शुरुआत में सूरत के एक स्‍कूल में ईवीएम खराबी की खबर आई है, जहां मशीन बदलवाने के बाद अब मतदान हो रहा है। जबकि मतदान के दौरान राजकोट में 16 और पोरबंदर में 8 ईवीएम मशीनें खराब हो गईं। रिपोर्ट के अनसुार अमरेली में तीन मशीनें काम नहीं कर रहीं और पांच मशीनें वलसाड में खराब हो गईं। यहां भी सभी मशीनों को बदला गया है।

जिन 89 सीटों पर मतदान हो रहा है, उसमें से भाजपा के पास पिछले विधानसभा में 67 सीटें और कांग्रेस के पास 16 सीटें थीं। राष्ट्रवादी कांग्रेस (राकांपा) और जनता दल (युनाइटेड) के पास क्रमश: एक-एक सीट आई थी, जबकि आजाद उम्मीदवार दो सीटों पर विजयी हुए थे।

Faulty EVM in Sardar Patel Vidyalaya booth in Surat’s Varaccha has been replaced #GujaratElection2017 pic.twitter.com/X6Tzu7aNCs — ANI (@ANI) December 9, 2017

Senior Congress leader Ahmed Patel casts his vote in Bharuch’s Ankleshwar, says ‘Congress will win more than 110 seats’ #GujaratElection2017 pic.twitter.com/V3CGobtwZ4 — ANI (@ANI) December 9, 2017

Cricketer Cheteshwar Pujara casts his vote in Rajkot’s Ravi Vidayalaya booth. #GujaratElection2017 pic.twitter.com/NobynWfp6P — ANI (@ANI) December 9, 2017

CM Vijay Rupani casts his vote in Rajkot. He is contesting against Congress’ Indranil Rajyaguru from Rajkot-West seat #GujaratElection2017 pic.twitter.com/d38IIAPs0v — ANI (@ANI) December 9, 2017

