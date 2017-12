चुनावी पोल के आंकड़ों पर भिड़ी बीजेपी-कांग्रेस, टुडेज चाणक्य को भी देनी पड़ी सफाई

गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के नेता जहां रैलियों में एक-दूसरे पर हमला करते नहीं थक रहे हैं तो वहीं सोशल मीडिया पर भी जंग जारी है। दोनों ही पार्टी के नेता किसी भी तरह का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। चुनाव प्रचार के दौरान हर नेता के बयान को, हर छोटी से छोटी बात को दोनों ही पार्टियों ने अपने पक्ष में जमकर इस्तेमाल किया। प्रचार के दौरान जहां मुद्दों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमला कर रही है तो वहीं अब चुनावी पोल के नतीजों को लेकर भी दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच जंग छिड़ गई है। कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ही पार्टियों को पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में उन्हें ही जीत मिलेगी। पहले चरण के चुनाव के बाद कांग्रेस के नेता ने ट्विटर के माध्यम से एक चुनावी सर्वे के आंकड़े पेश करते हुए अपनी पार्टी की जीत का दावा किया। बीजेपी के नेता ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया।

दरअसल, ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी (एआईसीसी) के मीडिया कॉर्डिनेटर रोहन गुप्ता ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दावा किया कि पहले चरण के चुनाव में उनकी पार्टी को शानदार जीत मिलेगी और बीजेपी को करारी हार। उन्होंने कथित सर्वे का स्‍क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा, ‘कांग्रेस जीत रही है। पहले चरण का चुनाव कांग्रेस के पक्ष में गया।’ रोहन ने जो स्‍क्रीनशॉट लगाया उसमें कांग्रेस को 65 फीसदी वोट मिलते दिख रहे हैं तो बीजेपी को 22 फीसदी। इसके बाद दूसरा ट्वीट करते हुए रोहन ने लिखा, ”बीजेपी की हताशा समझ में आती है, लेकिन पोल जनता के मन की बात बता रहा है। इससे कोई मतलब नहीं है कि बीजेपी ने कितनी कोशिश की, लेकिन वे लोग असलियत नहीं बदल सके। गुजरात के लोग कांग्रेस के पक्ष में हैं।”

The first round goes in favour of Congress pic.twitter.com/5UA7Iq14TN

BJP’s frustration is understandable, but our poll reflects the sentiment of the people. No matter how much BJP tries, they can’t change the reality on ground. The people of Gujarat have decided in favor of Congress and it’s the writing on the wall! pic.twitter.com/zxkqdxDCLO

टुडेज चाणक्य ने किया इनकार

रोहन गुप्ता ने कांग्रेस की जीत के जो आंकड़े पेश किए उसे बीजेपी के नेता सुरेश नाखुआ ने सिरे से खारिज कर दिया। नाखुआ ने कहा कि यह सर्वे कुछ कांग्रेसियों ने ही करवाया है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। नाखुआ ने कहा कि रोहन गुप्ता ने जो आंकड़े पेश किए हैं वह किसी chanakyaindia.in के हैं, जिसका नाम एक अन्य पब्लिक ओपिनियन कंपनी Today’s Chanakya से काफी मिलता है। बाद में इस मामले पर टुडेज चाणक्य ने भी सफाई दे दी। चाणक्य ने ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस के इस चुनावी पोल से उनका कोई लेनादेना नहीं है, इस तरह का कोई भी सर्वे उनकी तरफ से जारी नहीं किया गया।

I was amused to see this tweet by @rohanrgupta #ConFakePollExposed https://t.co/PX5LwVGxuP pic.twitter.com/UY4J8XGxPP

What struck me was the name of website – chanakyaindia.in which is quite similar to @TodaysChanakya

This Comet green Energy is owned / operated by same @rohanrgupta . This can be seen from data of unisafe.in

Now you know from where @rohanrgupta pulled out so many seats for Con in that tweet.#ConFakePollExposed pic.twitter.com/WP073a71G3

— Suresh Nakhua (@sureshnakhua) December 10, 2017