गुजरात चुनाव: ISIS से लिंक के आरोपी संगठन से दलित नेता जिग्नेश मेवानी ने लिया चेक?

गुजरात चुनाव की कद्दावर तिकड़ी में से एक जिग्नेश मेवाणी पर एक विवादित संगठन से चेक लेने की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में दलित नेता जिग्नेश मेवाणी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के एक नेता से कथित रूप से चेक लेते नजर आ रहे हैं। हालांकि तस्वीर से अबतक ये साफ नहीं हो पाया है कि उन्होंने ये चेक क्यों लिया था। बता दें कि SDPI, PFI का राजनीतिक फ्रंट है। ये संगठन खासकर केरल में सक्रिय है। इन संगठनों पर सीरिया के आतंकी संगठन ISIS से लिंक का आरोप है, NIA इस मामले की जांच कर रही है। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक SDPI ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसने मेवाणी को चेक दिया है, लेकिन चेक के माध्यम से रकम कितनी दी गई है इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। SDPI से जुड़े कर्नाटक के अबरार अहमद ने मेवाणी के साथ मीटिंग की बात भी स्वीकार की है। बता दें कि गुजतार विधानसभा चुनाव में जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं।

Jignesh Mevani, backed by Congress in the upcoming Gujarat polls, was photographed receiving a cheque from the members of the SDPI, which is under the NIA radar over it’s alleged link to the ISIS #CongTerrorPhoto pic.twitter.com/Yct2tjEHw4

— TIMES NOW (@TimesNow) December 8, 2017