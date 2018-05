वीडियो: गुजरात में सिंगर पर हुई नोटों की बारिश, लोगों ने लुटा दिये 50 लाख रुपये

गुजरात के मशहूर लोकगायक ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि भजन संध्या में गाने के लिए जाना उसे विवादों का केन्द्र बना देगा। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक ये कार्यक्रम शनिवार (19 मई) देर रात को दक्षिणी गुजरात के वलसाड जिले मेें आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में लोकगायक के ऊपर नोटों की ऐसी बरसात की गई कि लोगों ने दांतों तले अंगुलियां दबा लीं। देखते ही देखते पूरा स्टेज 10, 200 और 500 के नोटों से पट गया। इतने नोट बरसाए गए कि उन्हें गिनने के लिए बाकायदे नोट गिनने वाली मशीन भी लगानी पड़ी। अब इस पूरे प्रोग्राम का वीडियो वायरल हो रहा है।

बता दें कि गुजरात में लोकगायकों पर नोट बरसाने का चलन नया नहीं है। इससे पहले भी पंजाब—हरियाणा और गुजरात में लोकगायकों पर नोट बरसाने का रिवाज रहा है। लेकिन ताजा मामला ​दक्षिणी गुजरात के वलसाड जिले का है। यहां एक लोकगीत कार्यक्रम मेंं भाग लेने के लिए आए लोकगायकों गीता राबर और ब्रिजराजदान गढ़वी पर लोगों ने नोटों की बारिश शुरू कर दी। देखते ही देखते पूरा स्टेज नोटों से भर गया। दावा है कि चैरिटी के लिए आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में करीब 50 लाख रुपये बरसाए गए हैं। ये नोट 10,200 और 500 के थे, जिन्हें गिनने के लिए बाद में बाकायदे मशीन भी लगाई गई।

#WATCH Folk singers being showered with money, around Rs 50 lakhs, at a devotional programme in Valsad #Gujarat pic.twitter.com/54paGL0yhb

