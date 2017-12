राहुल का मोदी पर तंज- गुजरात का चुनाव है थोड़ी यहां की बात कर लो, क्यों अफगानिस्तान, पाकिस्तान घुमा रहे हो?

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार (11 दिसंबर) को फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि चुनाव गुजरात में हो रहा है और पीएम मोदी लोगों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। गुजरात चुनावों के दूसरे और आखिरी चरण का प्रचार जोरों पर है। इसी सिलसिले में बनासकांठा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, “जैसे पिक्चर फ्लॉप होती है, वैसे ही बीजेपी की विकास यात्रा फ्लॉप हो गई है। गुजरात का चुनाव हो रहा है और मोदी जी कभी जापान तो कभी पाकिस्तान, अफगानिस्तान की बात करते हैं। मोदी जी गुजरात का चुनाव है, थोड़ी गुजरात की बात कर लो।”

बता दें कि पहले चरण का चुनाव होने के बाद से राहुल गांधी के तेवर और आक्रामक हो गए हैं। वो प्यारभरे शब्दों का इस्तेमाल कर पीएम मोदी पर लगातार हमले बोल रहे हैं। रविवार को भी उन्होंने पीएम मोदी सियासी हमला बोलते हुए कहा था कि मोदी जी हम आपको प्यार से, बिना गुस्से के हराने जा रहे हैं। उन्होंने कलोल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मोदी जी, गुजरात में हम आपको प्यार से, बिना गुस्से के हराने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “जब तक मैं जिंदा हूं, मैं आपका प्यार नहीं भूलने वाला जो आपने पिछले तीन महीने में दिखाया। आपको मेरी जरूरत कभी भी हो, सिर्फ मुझे बुलाओ, ऑर्डर दो और मैं करके दिखाऊंगा। आपने मेरे साथ रिश्ता बना लिया है। ये जिंदगी का रिश्ता है, टूटेगा नहीं।”

राहुल गांधी के इस बयान पर भी सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी आलोचना की है। किसी लोगों ने उन्हें डूबते जहाज का किंग कहा है तो किसी ने उनके बात कहने के अंदाज पर आपत्ति जताई है। एक यूजर ने लिखा है, “शेह्ज़दा बात तो ऐसे कर रहे हैं की जैसे सरे के सरे तीर इन्होने ही मारे हो. गुजरात का बेहतरीन विकास किया है मोदीजी ने. कृपया कर अपने राज्यों या अमेठी में भी झांक लीजिये.” एक अन्य यूजर ने लिखा, “तो क्या कांग्रेस देश के टुकड़े करने वालों के साथ है वो छोड़ दें? कैसे कांग्रेस पाकिस्तान से मोदी को हटाने के लिए षडयंत्र कर रही है छोड़ दें? कैसे चीनी पर कांग्रेस को भारत की फौज से ज़्यादा भरोसा है छोड़ दें?”

Look at the way RaGa talks. Does he really maintain the decorum of being the Prez of the grand old Party? His party leaders meets Pakis secretly, he meets Chinese secretly, what about that?

— Usha

शेह्ज़दा बात तो ऐसे कर रहे हैं की जैसे सरे के सरे तीर इन्होने ही मारे हो. गुजरात का बेहतरीन विकास किया है मोदीजी ने. कृपया कर अपने राज्यों या अमेठी में भी झांक लीजिये. — Deepak Saxena (@deepaksaxena88) December 11, 2017

